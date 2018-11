Amoeba : Résultats d'une étude d'efficacité et de sécurité sur le devenir des Legionella Pneumophila dans Willaertia magna C2c Mak y

PRESS RELEASE

AMOEBAannonceles résultats d'une étude d'efficacité et de sécuritésur le devenir desLegionella pneumophiladansWillaertia magna C2c Maky.

Lyon (France), le 7 Novembre, 2018-AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA),producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau, la protection des plantes et les plaies humaines annonceles résultats d'une étude laboratoire d'efficacité et de sécurité.

Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer le devenir desLegionella pneumophilaune foisinternalisées dans l'amibe libreWillaertia magna C2c Maky(la substance active biocide) et de comparer les résultats avec le comportement de deux autres amibes libres.

A cette fin, la souche cliniqueLegionella pneumophila Philadelphia(ATCC® 33152™)etWillaertia magna C2c Maky(ATCC® PTA-7824) ont été mises en contact à ratio égal pendant deux heures pourpermettre l'internalisation des légionelles dansWillaertia magna C2c Maky(processus de phagocytose). Le niveau des légionelles internes a ensuite été suivi pendant 4 jours en utilisant la méthode de référence par culture.

En parallèle, le même protocole a été réalisé avecWillaertia magna Z503(ATCC® 50035™)etAcanthamoeba castellanii (Douglas) Page(ATCC® 30010) comme contrôles positifs, étant donné que ces deux autres amibes libres sont connues pour multiplier les légionnelles après ingestion et fortement représentées dans les tours Aéroréfrigérantes.

Chaque condition a été réalisée en double et répétée au moins trois fois au cours du temps.

La figure suivante présente l'évolution dutaux des légionelles internes au cours des 4 jours, suivi dans chacune des trois amibes libres :

Les résultats de l'étude démontrent, dans les conditions expérimentales :

•Une forte efficacité deWillaertia magna C2c Makyà éliminer les légionelles : au moins 90% des légionelles sont détruites en 24 heures et plus de 99,9% dans les 72 heures.

•Après 4 jours, une absence complète de bactéries cultivables dansWillaertia magna C2c Makyinfectées avec les légionnelles, démontrant l'absence de survie deces légionnelles.

•Une absence de multiplication des légionelles dansWillaertia magna C2c Maky, tout au longde l'étude.

•A contrario, une multiplication des légionelles dansWillaertia magna Z503et dansAcanthamoeba castellanii, résultats en conformité avec les publications scientifiques *.

Les résultats de cette étude démontrent donc que, dans les conditions expérimentales, toute bactérie

Legionella pneumophila Philadelphiaingérée parl'amibeWillaertia magna C2c Makyest digérée. Cette digestion se fait sansmultiplication ni survie de la bactérie pathogène à l'intérieur de l'amibe.

* Voir Holdenet al.(1984). Intracellular growth ofLegionella pneumophilawithinAcanthamoeba castellaniiNeff. Infect.

Immun. 45, 18-24. Voir Deyet al. (2009). Free-living freshwater amoebae differ in their susceptibility to the pathogenic bacteriumLegionella pneumophila. FEMS Microbiol Lett 290, 10-17.

«Cette étude a nécessité plus de 3 mois de préparation afin de tester les conditions, les méthodes de purification et les milieux réactionnels à utiliser.Ces résultats viennent compléter notre connaissancede Willaertia magna C2c Maky et démontrent non seulement l'efficacité de la substance active, quidétruit les légionelles, mais aussi un aspect de sécurité parl'absence desurvie et de multiplication des légionelles internalisées. Cette absence de multiplication et de survie est à mettre en perspective avecle comportement d'autres amibes comme les Acanthamoeba, qui abondent dans les tours de refroidissement et multiplient les légionelles. » déclare Fabrice PLASSON, Président Directeur Général de AMOEBA.

A propos d'AMOEBA :

Amoéba a pour ambition de devenir un acteur majeur du traitement du risque microbiologique dans les secteursde l'eau, de la santé et de la protection des plantes. Notre solution biologique est une alternative aux produits chimiques largement utilisés aujourd'hui. Amoéba se concentre actuellement sur le marché des toursaéroréfrigérantes industrielles (TARs) évalué à 1,7 Md€(1) sur un marché global des biocides chimiques pour letraitement de l'eau, estimé à 21 Md€ (2) et sur le marché du biocontrôle pour la protection des plantes estimé à

1,6 Mds€(3). A terme, la Société envisage de se développer sur de nouvelles applications telles que le traitementdes plaies chroniques, évalué à 751 millions d'euros(4) aux Etats-Unis. La commercialisation des produits de santé, biocides et phytosanitaires associés est sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires

locales.

Créée en 2010, basée à Chassieu (Lyon, France) avec une filiale au Canada et aux Etats-Unis, Amoéba est cotéesur le compartiment C d'Euronext Paris. La Société est membre du réseau BPI Excellence et est éligible au

dispositif PEA-PME. Plus d'informations surwww.amoeba-biocide.com.

(1): Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat, ARHIA 2013

(2): Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia, d'Eurostat et MarketsandMarkets

(3): Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK

(4): BCC Research, "Markets for Advanced Wound Management Technologies," Wellesley, MA, 2017

