Amoéba : dossier américain en dernière phase d'évaluation

13/09/2018 | 07:57

Amoéba annonce que son dossier règlementaire aux Etats-Unis, est maintenant dans sa dernière phase d'évaluation 'last science review'. Dans ce cadre, des échanges techniques ont eu lieu entre la société et les experts de l'EPA (Environmental Protection Agency).



'Les échanges directs avec les experts de l'EPA ont été constructifs et ont permis de connaitre précisément leurs attentes', indique Fabrice Plasson, le PDG du producteur de biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau.



La fin de cette phase est subordonnée à la soumission de données confirmatoires qui seront communiquées à l'EPA en octobre, ce qui devrait entrainer un décalage de la décision finale, initialement prévue fin 2018, au premier trimestre 2019.



