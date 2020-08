Amoéba : publication d'un article scientifique

12/08/2020 | 07:51

Amoéba annonce la publication d'un premier article scientifique, évalué par des pairs, sur son application biocontrôle pour lutter contre le mildiou de la vigne, dans le numéro spécial 'Natural Products for Plant Pest and Disease Control' du journal Plants.



'Cet article présente, pour la première fois à la communauté scientifique internationale, une innovation majeure dans le domaine du biocontrôle impliquant un produit naturel à base d'une amibe, Willaertia magna C2c Maky', explique la société de biocides biologiques.



Elle ajoute que les données collectées dans le cadre d'essais réalisés par des prestataires indépendants ayant permis de démontrer l'efficacité en serre et en champ (campagne 2019), sont également publiées.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.