Amplitude Surgical annonce la première pose d’une prothèse de genou « Anatomic » aux États-Unis, à l’hôpital de Champaign dans l’Illinois. L’opération a été réalisée par le Dr Sartawi, chirurgien orthopédique, Directeur du département d’Orthopédie de l’établissement Christie Clinic, Directeur de l’OSF Heart of Mary Joint Care Center of Excellence et Professeur à l’École de Médecine de l’Université de l’Illinois.En parallèle, deux arthroplasties totales de genou avec le système " Anatomic " ont été réalisées par un chirurgien en Floride avec des résultats très satisfaisants pour les deux patients." La première pose d'une prothèse de genou 'Anatomic' aux États-Unis, premier marché mondial pour les arthroplasties du membre inférieur, est une étape clé pour Amplitude et la première pierre de notre développement sur ce marché ", a commenté Olivier Jallabert, Président Directeur Général d'Amplitude Surgical." L'opération a été un succès, la patiente se porte très bien et marchait sans canne 8 jours seulement après sa chirurgie ", a poursuivi le dirigeant.