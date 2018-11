Amplitude Surgical : Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU

20 DÉCEMBRE 2018

Valence, le 28 novembre 2018 - Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME), acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la mise à disposition des documents préparatoires pour l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 20 décembre 2018.

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société Amplitude Surgical se tiendra, sur première convocation, le 20 décembre 2018 à 9 heures au siège social, situé au 11 cours Jacques Offenbach, 26000 Valence, France.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 12 novembre 2018, bulletin n°136.

L'avis de réunion valant avis de convocation inclut l'ordre du jour, les projets de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée générale.

Les projets de résolutions soumis au vote des actionnaires sont présentés dans le rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale.

Les documents et informations relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. En particulier, les informations et documents visés aux articles R.225-73-1 du Code de commerce ont été mises en ligne sur le site Internet de la société Amplitude Surgical (www.amplitude-surgical.com) sous la rubrique « Assemblées Générales ».

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018-19 le jeudi 21 février 2019, après la clôture du marché.

