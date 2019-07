Amplitude Surgical : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

AMPLITUDE SURGICAL

Valence, le 19 juillet 2019

Au titre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF portant sur les actions de la société AMPLITUDE SURGICAL (FR0012789667), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité, à la date du 30 juin 2019 :

83 170 titres AMPLITUDE SURGICAL

69 784,64 € en espèces

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

183 856 actions à l'achat représentant 462 transactions pour un montant global de 527 248,22 €

159 629 actions à la vente représentant 358 transactions pour un montant global de 463 827,87 €

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

75 320 titres AMPLITUDE SURGICAL

89 951,89 € en espèces

Prochain communiqué

Chiffre d'affaires annuel 2018-19 : jeudi 25 juillet 2019, après la clôture du marché.

À propos d'Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l'international au travers de ses filiales et d'un réseau d'agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l'intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2018, Amplitude Surgical employait 428 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros.