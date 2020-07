Amplitude Surgical : chiffre d'affaires annuel 2019-20 de 88,3 M

Regulatory News:

Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe ») (Paris:AMPLI), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2019-20.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Après les huit premiers mois de l’exercice 2019-20, pendant lesquels Amplitude Surgical a poursuivi sa croissance portée par une bonne performance de l’activité à l’international et par des gains de clients en France, la fin de l’exercice a été marquée par un fort ralentissement de l’activité lié à la pandémie du COVID-19 ayant pour conséquence le report des interventions chirurgicales programmées. Dans ce contexte sanitaire, le chiffre d’affaires annuel est en repli de 13,4%. À fin juin, l’amélioration de la situation sanitaire dans la quasi-totalité des pays dans lesquels le Groupe opère a permis un retour à un niveau d’activité normal. Je me réjouis par ailleurs de la poursuite de la montée en puissance de Novastep qui représente aujourd’hui près de 10% du chiffre d’affaires du Groupe, avec une croissance de plus de 63% sur les Etats-Unis. Enfin, la structure financière du Groupe lui permet de disposer d’une visibilité étendue et des ressources nécessaires pour le redémarrage de l’activité. »

Chiffre d’affaires Q4 2019-20 30/06/2020 30/06/2019 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 7 102 15 696 -54,8% -54,8% International 4 735 10 283 -53,9% -52,1% Dont filiales 3 676 7 546 -51,3% -48,8% Dont Distributeurs 1 060 2 737 -61,3% -61,3% Total 11 838 25 979 -54,4% -53,7%

Chiffre d’affaires FY 2019-20 30/06/2020 30/06/2019 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 55 227 65 549 -15,7% -15,7% International 33 059 37 034 -10,7% -9,3% Dont filiales 24 292 27 136 -10,5% -8,5% Dont Distributeurs 8 767 9 897 -11,4% -11,4% Total 88 286 102 582 -13,9% -13,4%

Au cours de l’exercice 2019-20 clos au 30 juin 2020, Amplitude Surgical a enregistré un chiffre d’affaires de 88,3 M€, en baisse de -13,9% et de -13,4% à taux de change constants. L’activité a été significativement impactée à partir de mi-mars 2020 par l’arrêt de toutes les interventions chirurgicales programmées sur le marché français suivi progressivement par des arrêts dans les autres pays des filiales internationales du Groupe. Malgré la reprise graduelle des interventions à partir de mi-mai 2020, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est en repli de -54,4% et de -53,7% à taux constants.

En France, le chiffre d’affaires annuel s’inscrit à 55,2 M€, en retrait de -15,7%. La France représente 63% du chiffre d’affaires total ;

L’activité internationale du Groupe ressort à 33,1 M€, en baisse de 10,7% et de 9,3% à taux constants. Les filiales du Groupe enregistrent une baisse de 8,5% à taux constants à 24,3 M€, cette baisse étant limitée par la performance enregistrée au cours des 9 premiers mois, notamment par l’activité Novastep aux Etats-Unis. L’activité via les distributeurs est en baisse de -11,4% à 8,8 M€ ;

L’activité directe d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 90% des ventes totales du Groupe est en retrait de -13,6% à taux constants ;

Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), ont enregistré une croissance de +9,4% à taux constants et ressortent à 8,7 M€, portée par les Etats-Unis (+63,0% à taux constants). La part des ventes internationales de Novastep atteint 61,5%. L’activité de Novastep représente 9,8% du chiffre d’affaires annuel du Groupe.

L’assouplissement des restrictions sanitaires à partir de mi-mai 2020 a permis la reprogrammation des interventions chirurgicales, avec un retour à une activité quasi normale à fin Juin en France, en Allemagne, en Suisse, au Bénélux, en Afrique du Sud et avec les distributeurs export. L’activité reste encore impactée par l’évolution du COVID-19 au Brésil et aux Etats-Unis.

Trésorerie du Groupe au 30 juin 2020

Au 30 juin 2020, Amplitude Surgical dispose d’une trésorerie et équivalents de trésorerie proche de 36,0 M€, qui lui permet de faire face au redémarrage de l’activité ainsi qu’à une éventuelle nouvelle vague de pandémie. Cette trésorerie résulte de l’ensemble des mesures prises de mars à mai 2020 afin de maîtriser ses coûts, ainsi que des lignes de financements sécurisées et tirées pour 19,5 M€ (Prêts Garantis par l’État et Prêt Atout).

Prochain communiqué

Résultats annuels 2019-20 : mercredi 21 octobre 2020, après la clôture du marché.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2020, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 90 millions d’euros.

