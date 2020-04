Amplitude Surgical : chiffre d'affaires du 3ème trimestre impacté par la pandémie de COVID-19 – chiffre d'affaires consolidé de 9 mois de 76,4 M, +0,2% à taux de change constants

Regulatory News:

Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (Paris:AMPLI) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de l’exercice 2019-20.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Au cours des 9 premiers mois de l’exercice 2019-20, Amplitude Surgical a poursuivi, jusqu’à l’impact de la pandémie de COVID-19, sa croissance portée par une bonne performance de l’activité à l’international et par des gains des clients en France. Malgré l’impact estimé du COVID-19 à environ 4,2 M€ sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe est stable pour les 9 premiers mois. Novastep poursuit sa montée en puissance pour représenter aujourd’hui près 10% du chiffre d’affaires du Groupe, avec une croissance de plus de 89% sur les Etats-Unis. La structure financière du Groupe permet de faire face à l’arrêt des interventions chirurgicales programmées dans l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe opère avec une trésorerie solide d’environ 18,8 M€ et des lignes de financements complémentaires en cours de finalisation. Toutefois, la situation actuelle et l’incertitude sur la durée et l’ampleur de celle-ci nous conduisent à suspendre nos objectifs pour 2020. »

Chiffre d’affaires T3 2019-20 31/03/2020 31/03/2019 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 17 721 19 771 -10,4% -10,4% International 8 895 9 730 -8,6% -5,1% Dont filiales 6 253 6 933 -9,8% -4,8% Dont Distributeurs 2 641 2 797 -5,6% -5,6% Total 26 616 29 501 -9,8% -8,6%

Chiffre d’affaires 9M 2019-20 31/03/2020 31/03/2019 Variation à taux

courants Variation à taux

constants En K€ - Normes IFRS France 48 125 49 852 -3,5% -3,5% International 28 324 26 751 +5,9% +7,2% Dont filiales 20 617 19 591 +5,2% +7,0% Dont Distributeurs 7 707 7 160 +7,6% +7,6% Total 76 449 76 603 -0,2% +0,2%

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2019-20 (à fin mars 2020), Amplitude Surgical a enregistré un chiffre d’affaires de 76,4 M€, en baisse de -0,2% à taux de change courants et en hausse +0,2% à taux de change constants. La pandémie de COVID-19 a conduit à partir du 16 mars 2020 à l’arrêt de toutes les interventions chirurgicales programmées sur le marché français suivi progressivement par des arrêts dans les autres pays des filiales internationales du Groupe. Compte tenu de l’activité constatée sur la première quinzaine de mars, le manque à gagner en termes de chiffre d’affaires au titre de la deuxième quinzaine du mois de mars est estimé à environ 4,2 M€.

En France , le chiffre d’affaires cumulé à fin mars s’inscrit à 48,1 M€, en retrait de -3,5%.

L’impact de l’arrêt des interventions chirurgicales programmées est estimé à hauteur de - 3,5M€. La France représente 63% du chiffre d’affaires total ;

, le chiffre d’affaires cumulé à fin mars s’inscrit à 48,1 M€, en retrait de -3,5%. L’impact de l’arrêt des interventions chirurgicales programmées est estimé à hauteur de - 3,5M€. La France représente 63% du chiffre d’affaires total ; L’activité internationale du Groupe ressort à 28,3 M€, en croissance de 5,9% et de 7,2% à taux constants, portée à la fois par la performance des filiales et des distributeurs. Les filiales du Groupe enregistrent une croissance de 5,2% à 20,6 M€ notamment grâce à la contribution du Brésil, de l’Afrique du Sud et des Etats-Unis pour l’activité Novastep. Les distributeurs sont en progression de 7,6% à 7,7 M€. L’impact de la pandémie de COVID-19 au titre du mois de mars pour l’activité internationale est estimé à -0,7 M€ ;

du Groupe ressort à 28,3 M€, en croissance de 5,9% et de 7,2% à taux constants, portée à la fois par la performance des filiales et des distributeurs. Les filiales du Groupe enregistrent une croissance de 5,2% à 20,6 M€ notamment grâce à la contribution du Brésil, de l’Afrique du Sud et des Etats-Unis pour l’activité Novastep. Les distributeurs sont en progression de 7,6% à 7,7 M€. L’impact de la pandémie de COVID-19 au titre du mois de mars pour l’activité internationale est estimé à -0,7 M€ ; L’activité directe d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 90% des ventes totales du Groupe est en retrait de -0,5% à taux constants ;

d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 90% des ventes totales du Groupe est en retrait de -0,5% à taux constants ; Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), ont enregistré une très forte croissance sur les 9 premiers mois et ressortent à 7,4 M€ (+28,1% à taux constants), portée par les Etats-Unis (+89,2% à taux constants). La part des ventes internationales de Novastep atteint 60%. L’activité de Novastep représente 9,6% du chiffre d’affaires du Groupe.

Trésorerie du Groupe au 31 mars 2020

Au 31 mars 2020, Amplitude Surgical dispose d’une trésorerie et équivalents de trésorerie proche de 18,8 M€, qui doit permettre de faire face à la poursuite dans les prochains mois de l’arrêt des interventions chirurgicales programmées. Par ailleurs, le Groupe est en cours de finalisation des accords avec les partenaires bancaires, ainsi que la BPI pour sécuriser des lignes de financement moyen-terme (Prêt Garanti par l’Etat et prêt Atout) pour environ 19,5 M€.

Suspension des objectifs 2020

Le Groupe anticipe un impact significatif de la pandémie de COVID-19 sur sa performance financière et opérationnelle pour le quatrième trimestre de l’exercice 2019-20 ainsi que pour l’ensemble de l’exercice 2019-20. L’incertitude quant à la durée et l’ampleur de la poursuite de la situation actuelle ne permet pas à ce stade de chiffrer l’estimation des impacts. Pour cette raison, Amplitude Surgical est contraint de suspendre ses objectifs 2020 tels qu’annoncés dans son communiqué de presse en date du 23 octobre 2019. En parallèle, le Groupe prend toutes les mesures nécessaires pour maitriser ses coûts, préserver la trésorerie et permettre le redémarrage de l’activité dès que la situation sanitaire permettra un retour à la normale des accès aux blocs opératoires.

Mise à disposition du rapport financier

Amplitude Surgical a mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 31 décembre 2019.

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet d’Amplitude Surgical à l’adresse www.amplitude-surgical.com/fr, dans la rubrique « Documentation / Rapport Financier ».

Prochain communiqué

Chiffre d’affaires annuel 2019-20 : jeudi 23 juillet 2020, après la clôture du marché.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2019, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 103 millions d’euros.

