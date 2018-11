Amplitude Surgical : le CA trimestriel en hausse de +10,1%

Données financières (€) CA 2019 116 M EBIT 2019 6,00 M Résultat net 2019 -9,00 M Dette 2019 96,5 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 VE / CA 2019 2,08x VE / CA 2020 1,84x Capitalisation 144 M Graphique AMPLITUDE SURGICAL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AMPLITUDE SURGICAL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 4,50 € Ecart / Objectif Moyen 49% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Olivier Jallabert Chairman, Director General & CEO Muriel Benedetto Marmilloud Chief Operating Officer Philippe-Jean Garcia Chief Financial Officer & Vice President-Finance Christophe Saint-Pierre Vice President-Research & Development B. Jean-Charles Pivin Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AMPLITUDE SURGICAL -14.69% 169 MEDTRONIC PLC 15.13% 126 543 BAXTER INTERNATIONAL 1.38% 35 393 ZIMMER BIOMET HOLDINGS -6.61% 23 875 HOYA CORPORATION 18.67% 22 900 TERUMO CORP 17.57% 20 738