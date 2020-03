Amplitude Surgical : – Nette amélioration des performances opérationnelles au 1er semestre 2019-20

Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI) (ISIN : FR0012789667, Mnémo : AMPLI, éligible PEA-PME) (« Amplitude » ou le « Groupe »), leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels à fin décembre 2019.

Olivier Jallabert, Président Directeur Général d’Amplitude Surgical, déclare : « Au cours de ce premier semestre de l’exercice 2019-20, la poursuite de notre stratégie de délivrer une croissance rentable a continué à porter ses fruits. La maitrise des dépenses combinée à l’allocation des ressources sur nos projets stratégiques nous ont permis de générer un EBITDA en croissance de plus de 40% à 11,3 M€ et d’afficher un Résultat Opérationnel Courant bénéficiaire de 0,8 M€. Par ailleurs, face à la situation complexe provoquée par la pandémie de COVID-19, nous sommes convaincus que la solidité de notre structure financière nous permettra de faire face aux enjeux des prochains mois. »

Au cours du 1er semestre de l’exercice 2019-20, Amplitude Surgical a continué le déploiement de sa stratégie et a réalisé un chiffre d’affaires de 49,8 M€, en croissance de 5,8% et de 5,7% à taux de change constants, et un EBITDA de 11,3 M€ en amélioration de 41,2%, soit une marge de 22,7% en nette progression.

Synthèse financière – données à taux courants :

En K€ - Normes IFRS (*) S1 2019-20 S1 2018-19 Var. Chiffre d’affaires 49 833 47 102 +5,8% Marge brute 36 277 35 035 +3,5% En % du CA 72,8% 74,4% -160pb Dépenses commerciales & marketing 17 582 19 337 -9,1% Dépenses administratives 5 161 5 648 -8,6% Dépenses de R&D 2 223 2 039 +9,0% EBITDA 11 311 8 011 +41,2% En % du CA 22,7% 17,0% +570pb

Résultat Opérationnel Courant 826 -1 454 Prod. / (Charges) opération. non courantes 7 524 -1 130 Résultat Opérationnel 8 350 -2 584 Résultat financier -2 831 -3 792 Résultat Net - part du Groupe 5 300 -7 223 Dette financière nette 107 691 106 294 Trésorerie de clôture 19 108 18 046

Croissance de 41,2% de l’EBITDA pour une marge de 22,7%

Sur le 1er semestre (juillet – décembre) de l’exercice 2019-20, le chiffre d’affaires d’Amplitude Surgical ressort à 49,8 M€, en progression de 5,8% et de 5,7% à taux de change constants.

En France , le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 30,4 M€ et continue de progresser (+1,1%) malgré la baisse des tarifs de remboursement de 2,93% en moyenne en mai et juin 2019. La France représente 61% du chiffre d’affaires total ;

, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 30,4 M€ et continue de progresser (+1,1%) malgré la baisse des tarifs de remboursement de 2,93% en moyenne en mai et juin 2019. La France représente 61% du chiffre d’affaires total ; L’activité internationale du Groupe poursuit sa croissance, +13,9% à taux constants, ressortant à 19,4 M€ sur le semestre, soutenue notamment par les marchés clés (Brésil, Afrique du Sud et les Etats-Unis pour l’activité Novastep). Cette performance est portée à la fois par l’activité des distributeurs et des filiales internationales du Groupe. Sur le semestre l’activité des distributeurs du groupe s’élève à 5,1 M€ en croissance de +16,1% et qui contribue à hauteur de 26% du chiffre d’affaires international. Les filiales du Groupe enregistrent une croissance de +13,2% à 14,4 M€ sur le semestre ;

du Groupe poursuit sa croissance, +13,9% à taux constants, ressortant à 19,4 M€ sur le semestre, soutenue notamment par les marchés clés (Brésil, Afrique du Sud et les Etats-Unis pour l’activité Novastep). Cette performance est portée à la fois par l’activité des distributeurs et des filiales internationales du Groupe. Sur le semestre l’activité des distributeurs du groupe s’élève à 5,1 M€ en croissance de +16,1% et qui contribue à hauteur de 26% du chiffre d’affaires international. Les filiales du Groupe enregistrent une croissance de +13,2% à 14,4 M€ sur le semestre ; L’activité directe d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 90% des ventes totales du Groupe, enregistre une progression de 4,7% à taux constants ;

d’Amplitude Surgical (marché français et filiales internationales), qui représente près de 90% des ventes totales du Groupe, enregistre une progression de 4,7% à taux constants ; Les ventes de Novastep, solutions innovantes pour la chirurgie des extrémités (pied et cheville), poursuivent une très forte croissance au premier semestre et ressortent à 4,8 M€ (+36,2% à taux constants), portée par les Etats-Unis (+98,0% à taux constants). La part des ventes internationales de Novastep atteint plus de 62%. L’activité de Novastep représente désormais 10% du chiffre d’affaires du Groupe.

Amplitude Surgical a enregistré une marge brute de 72,8%, en retrait de 160 pb par rapport à celle du 1er semestre 2018-19, principalement en lien avec la baisse des tarifs de remboursement en France en mai et juin 2019 et un effet mix défavorable dans la distribution internationale.

L’ensemble des charges opérationnelles du Groupe ressort à 25,0 M€, soit une réduction de 7,6% par rapport à fin décembre 2018, reflet d’une bonne maitrise des dépenses et de l’allocation des ressources uniquement sur les principaux projets et développements stratégiques du Groupe. Ainsi, les dépenses Commerciales & Marketing et les dépenses Administratives sont en réduction de respectivement 9,1% et 8,6%.

Les dépenses de Recherche & Développement augmentent, quant à elles, de 9,0 % à 2,2 M€ lié à l’augmentation des frais de R&D de l’activité Novastep. Au cours du semestre, les dépenses de R&D représentent 4,5% du chiffre d’affaires contre 4,3% sur le premier semestre 2018-19.

A fin décembre 2019, les effectifs d’Amplitude Surgical sont de 426 contre 436 à fin juin 2019 et 455 à fin décembre 2018. Les charges de personnel ont diminué de 4,8% par rapport au 1er semestre 2018-19 compte tenu de l’effort d’optimisation de l’organisation notamment en Sales & Marketing et General & Administrative.

L’EBITDA s’élève ainsi à 11,3 M€, en croissance de 41,2%, soit une marge de 22,7% en amélioration de 570 pb par rapport à celle du 1er semestre 2018-19.

Le Résultat Opérationnel Courant est bénéficiaire à hauteur de 0,8 M€ et le Résultat Opérationnel est positif de 8,4 M€ contre une perte de 2,6 M€ au 1er semestre 2018-19, impacté par la reprise de la provision au titre de la « Taxe sur la promotion des dispositifs médicaux » de 8,6 M€ sur la période allant jusqu’au 30 juin 2014.

Au titre de la période à partir du 1er juillet 2014, le Groupe a comptabilisé au 31 décembre 2019 un complément de dotation de 1,1 M€ au titre de la « Taxe sur la promotion des dispositifs médicaux », et continuera de provisionner l’intégralité du risque pour ce litige avec l’URSSAF, malgré les décisions positives rendues sur les premiers litiges avec l’URSSAF.

Le Résultat financier est en perte de 2,8 M€, composée principalement d’une charge d’intérêts de 3,1 M€ et des gains et pertes de change pour un montant net positif de 0,2M€.

Structure financière : trésorerie de 19,1 M€ à fin 2019

Le flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle du semestre ressort à 7,4 M€, contre une consommation de trésorerie de 1,1 M€ au 1er semestre 2018-19, compte tenu notamment d’une marge brute d’autofinancement en progression de 2,4 M€ et de la variation du Besoin en Fonds de Roulement, génératrice de trésorerie pour 0,3 M€ grâce à un effort de réduction de stocks contre une consommation de trésorerie de 4,5 M€ au 1er semestre 2018-19.

Les investissements semestriels sont en baisse par rapport au 1er semestre 2018-19 et s’élèvent à 5,2 M€, contre 9,4 M€, grâce à une meilleure rationalisation de la rotation des ancillaires.

A fin décembre 2019, le Groupe dispose d’une trésorerie de 19,1 M€. La dette financière nette ressort à 107,7 M€ soit un gearing (Dette Financière Nette / Capitaux Propres) de 1,19 contre 1,20 à fin juin 2019. Retraité de la première application de IFRS 16 qui conduit à la comptabilisation d’une dette de 4,3 M€, la dette financière nette s’élève à 103,4 M€ contre 104,7 M€ au 30 juin 2019.

Faits marquants du semestre

Gain de cause dans le litige URSSAF sur la période allant jusqu’au 30 juin 2014

Suite aux décisions de la Cour de Cassation du 29 novembre 2018, du Tribunal de Grande Instance (pôle social) de Valence du 10 Octobre 2019 et de la Cour d’Appel de Grenoble du 29 octobre 2019, et au courrier de l’URSSAF du 7 novembre 2019 indiquant sa décision de ne former ni pourvoi ni appel au titre de ce litige, Amplitude Surgical a obtenu gain de cause, quant à son litige l’opposant à l’URSSAF, sur la période allant jusqu’au 30 juin 2014.

La conséquence comptable de cette décision dans les comptes du premier semestre 2019-20 sera une reprise partielle de la provision à hauteur de 8,6 M€, pour une provision qui totalisait au 30 juin 2019 la somme de 19,0 M€.

Signature par Novastep d’un accord de distribution exclusif avec Carbon22

L’accord de distribution exclusif signé avec Carbon22, société américaine spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les implants du pied et de la cheville, permettra à Novastep, filiale d’Amplitude et acteur reconnu dans le domaine des dispositifs médicaux pour la chirurgie des extrémités, d’intégrer une gamme de solutions innovantes à son offre de produits et ainsi accélérer ses opportunités de croissance aux États-Unis.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur l’activité du Groupe

Comme annoncé précédemment1, l’activité d’Amplitude Surgical sera fortement réduite dans les semaines à venir compte-tenu de l’arrêt des interventions chirurgicales ainsi que la suspension des liaisons aériennes et la fermeture des frontières terrestres rendant impossible la livraison des produits.

Dans ce contexte, le Groupe a d’ores et déjà pris des mesures pour gérer ses coûts pour traverser cette période d’incertitude et prendra également toutes les mesures nécessaires afin d’être prêt pour le redémarrage de l’activité dès que la situation sanitaire permettra la réouverture des blocs opératoires.

Fort d’une trésorerie solide et d’un niveau d’activité important au cours des dernières semaines, le Groupe est confiant quant à la reprise rapide de l’activité une fois la crise sanitaire traversée.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires 9 mois 2019-20 : jeudi 23 avril 2020, après la clôture du marché.

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par l’intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis. Au 30 juin 2019, Amplitude Surgical employait 436 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 103 millions d’euros.

