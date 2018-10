Amplitude Surgical : nomination d'un directeur des opérations

16/10/2018 | 08:22

Amplitude Surgical annonce la nomination de Madame Muriel Benedetto Marmilloud au poste crée de directeur des opérations (COO). Elle reportera directement à Olivier Jallabert, PDG et fondateur de la société de technologies chirurgicales.



Elle aura en charge le pilotage des services R&D, Supply chain et Qualité & Affaires réglementaires, ainsi que de poursuivre la structuration des opérations pour accompagner le développement à l'international et répondre aux évolutions réglementaires futures.



Muriel Benedetto Marmilloud dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans les dispositifs médicaux orthopédiques. Elle a notamment été directeur global d'une ligne de produit réalisant plus d'un milliard de dollars chez Zimmer Biomet, leader mondial du secteur.



