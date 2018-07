AmRest : acquiert le français Sushi Shop pour 240 millions d'euros

Il s'agit de la troisième acquisition annoncée ce mois-ci par AmRest, société basée à Varsovie qui possède les franchises de KFC, Pizza Hut et Starbucks en Europe et Russie et a aussi des marques propres en Espagne et en France.

En plus de la France, Sushi Shop, basé à Paris, est présent dans 11 pays dont l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie.

AmRest, qui prévoit d'ouvrir plus de 300 points de vente cette année, a aussi annoncé deux acquisitions en Espagne ce mois-ci, la start-up de livraison Glovo et une chaîne de burgers, Bacoa.

Le groupe, basé en Espagne jusqu'au transfert en mars de son siège en Pologne, a aussi un projet de cotation à la Bourse de Madrid, validé le 6 juin par ses actionnaires.

(Pawel Goraj, Véronique Tison pour le service français)