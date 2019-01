09/01/2019 | 11:09

Précédemment neutre sur le titre AMS (ex-Austria Mikro Systeme), groupe autrichien de semi-conducteurs comptant au nombre des fournisseurs d'Apple, Credit suisse est passé à la vente ('sous-performance'). L'objectif de cours sur ce titre coté à Zurich est sabré de 27,5 à 16 francs suisses, ce qui augure d'une baisse de plus de 25%.



'Afin de tenir de la faiblesse actuelle de la demande de smartphones' (- 5% en moyenne ces quatre derniers trimestres), les analystes ont écrêté leurs prévisions de ventes de 2018 à 2020. 'Les ventes unitaires d'iPhone vont probablement reculer de 5 et 8% durant les années (calendaires) 2018 et 2019', ajoute Credit suisse, ce qui devrait induire une pression 'intense' sur les prix des capteurs 3D.



Dans ce contexte, les anticipations de marge opérationnelle d'AMS ont été rabotées de 50 à 150 points de base, d'où une réduction de 4 à 17% des bénéfices par action correspondants. L'objectif de cours chute, d'autant que les analystes n'utilisent plus le PER, mais le ratio valeur d'entreprise / résultat d'exploitation.



'Le rythme et l'amplitude de l'amélioration de la marge pourrait rester lent, et réduire d'autant la capacité du groupe à réduire sa lourde dette à moyen terme', estime une note.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.