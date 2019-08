AMS : Liberum n'est plus à 'achat'

14/08/2019 | 09:29

Liberum dégrade sa recommandation sur AMS de 'achat' à 'conserver' et réduit son objectif de cours de 65 à 45 francs suisses, 'étant donnée l'incertitude accrue que peut apporter' l'offre du groupe de semi-conducteurs autrichien sur Osram.



Le broker se dit prudent au sujet de cette offre et de son potentiel de création de valeur : s'il concède qu'elle aide à diversifier les revenus du groupe, Liberum estime que l'activité d'Osram fait face à des défis structurels qui ne seront pas faciles à résoudre.



Il considère aussi qu'AMS 'semble aussi parier sur la commercialisation réussie et la croissance de nombreuses technologies à des stades précoces chez AMS et Osram', et prévient que le succès dans ces domaines ne lui parait pas assuré.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.