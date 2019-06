AMS : Oddo confirme son conseil après un roadshow

11/06/2019 | 12:08

Oddo a organisé une journée de roadshow à Paris avec Moritz Gmeiner, Head of IR d'AMS. Suite à cette réunion, le bureau d'analyses confirma son opinion Achat, avec un objectif de cours de 55 CHF. Oddo estime que la configuration actuelle offre donc une nouvelle fenêtre de tir pour rentrer sur le titre.



' Le 1er sujet abordé a été l'impact potentiel de l'affaire Huawei. Nous avons initialement surestimé le poids du fabricant chinois, qui ne représente qu'environ 5% du CA et non les 10% initialement estimés (Apple représente environ 50% et Samsung 10%). Le groupe confirme qu'il peut continuer à livrer Huawei normalement. Nous maintenons donc notre prévision de croissance séquentielle de +5% au T2 ' indique Oddo.



Les analystes soulignent que le groupe a reconfirmé que la forte croissance du 2ème semestre dépend principalement de son 1er client (Apple) et très peu de Huawei.



' Rappelons que nous tablons sur un CA à +29% en séquentiel et une MOP de 13,8% au T3 et +33% en séquentiel et +18,4% pour le T4. Sur l'année, nous tablons toujours sur un EBIT ajusté de 266 M$, légèrement supérieur au consensus de 260 M$, soit une MOP de 13,1% ' confirme Oddo.



' Parmi les autres sujets, le groupe a mis en avant le potentiel que représente le marché de l'automobile (actuellement 10% du CA). AMS a évoqué son contrat avec ZF Friedrischshafen AG d'un montant de 1 Md$ sur 8 ans à partir de 2021/22. Selon le groupe, ce contrat exigeant du point de vue technologique devrait être suivi d'autres ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.