ams : Oddo confirme son conseil et l'objectif

21/10/2019 | 10:04

ams a lancé une nouvelle offre de rachat d'OSRAM à 41 E, avec un seuil d'acceptation ramené à 55% contre 62,5% précédemment. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil neutre et son objectif de cours de 54 CHF.



' En tant que premier actionnaire d'OSRAM avec une participation directe de 19,99%, ams se dit confiant dans sa réussite et espère finaliser la transaction au S1 20 ' souligne Oddo.



' Après la clôture de la transaction, le groupe pourrait alors demander à une AGE d'approuver un 'accord de domination', qui devrait être adopté compte tenu des historiques de présence aux assemblées (autour de 20% à notre connaissance) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo anticipe une croissance trimestrielle du CA de 49,4% (+29,4% YoY) à 620,3 M$, tiré par la montée en puissance de ses solutions de 3D sensing chez Apple et les constructeurs de smartphones Android, conforme à la guidance en milieu de fourchette (600-640 M$).



' La marge opérationnelle ajustée devrait significativement progresser au T3 pour atteindre environ 26% (contre 12,6% au T3 2018 et 12% au T2 2019), conformément à la guidance de 25%. Nous nous attendons à ce que le BPA s'établisse à 1,72 $ '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.