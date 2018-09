AMS en nette hausse après la présentation des nouveaux iPhones

Zurich (awp) - Le titre du fabricant de semi-conducteurs AMS était activement recherché jeudi matin à la Bourse suisse. L'entreprise autrichienne, cotée à la Bourse suisse, profitait des annonces effectuées la veille par Apple, un important client d'AMS, qui a dévoilé une série de nouveaux produits.

A 09h34, la nominative AMS engrangeait 3,7% à 68,28 francs suisses, alors que l'indice de référence SPI prenait 0,18%. Près de 170'000 titres ont déjà été échangés, un niveau élevé à comparer au volume moyen journalier de 690'000.

Apple a présenté mercredi de nouvelles versions de l'iPhone: deux modèles très haut-de-gamme appelés iPhone Xs et Xs Max, mais aussi une version un peu plus abordable appelée iPhone Xr, montrant sa volonté de rester sur le segment "premium" sans augmenter massivement ses prix.

Avec les lancements prochains de nouveaux smartphones et montres intelligentes, les analystes s'attendent à ce qu'AMS renoue avec une solide croissance des ventes au second semestre. Liberum avait ainsi récemment tablé sur un bond des recettes de 73% en seconde partie d'année, comparé aux premiers six mois.

