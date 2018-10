AMS enregistre un 3e trimestre solide

Zurich (awp) - Le fabricant de semi-conducteurs AMS a enregistré un troisième trimestre solide. Les ventes ont même dépassé les attentes du consensus AWP, d'après les résultats publiés lundi soir.

Le chiffre d'affaires a atteint 479,6 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 57% sur un an. La croissance a été portée par le segment Consumer & Communications. Les entrées de commandes se sont quant à elles inscrites à 601,7 millions, en progression de 17,5%.

Le résultat opérationnel (Ebit) a bondi de 49% à 60,2 millions de dollars, pour une marge correspondante de 12,6%. Le bénéfice net ajusté a par contre essuyé un repli de 21% à 18,6 millions.

Le consensus AWP a été dépassé en ce qui concerne les ventes, attendues à 466,0 millions et l'Ebit ajusté, escompté à 57,0 millions. Pour la marge correspondante, les estimations s'étaient fixées à 12,2%. Par contre, les analystes attendaient en moyenne un peu mieux au niveau du bénéfice net, qui était escompté à 20,1 millions.

Le segment consumer and communications a été le plus grand contributeur aux ventes. La société met en place de nouvelles capacités de production dans le domaine des capteurs 3D, pour lequel les perspectives positives continuent de se renforcer. D'ici la fin de l'année, AMS devrait être en mesure d'annoncer des nouveautés sur l'application des capteurs 3D à une large palette d'appareils Android.

La division dédiée à l'industrie, à la santé et à l'automobile a également contribué à la bonne performance, grâce à la demande pour les solutions d'automatisation, précise le communiqué.

Au niveau stratégique, la société a étudié une opportunité d'acquisition pertinente au cours des derniers mois, mais a fini par y renoncer. Elle mettra l'accent sur les technologies optiques et de nouveaux domaines d'innovation tels que les éléments photoniques et photoacoustiques.

AMS table sur des ventes comprises entre 570 et 610 millions au 4e trimestre, soit une croissance de 19 à 27%. La marge opérationnelle ajustée devrait être améliorée et atteindre entre 16 et 20%. Les dépenses d'investissement devraient avoisinner 500 millions en 2018. Les prévisions de marge Ebit à moyen terme ont été confirmées, à savoir 30% en 2020.

Par ailleurs, la société prépare une deuxième cotation à la Bourse de Hong-Kong, prévue pour le second semestre 2019.

Lundi, AMS a clôturé en hausse de 4,8% à 49,80 francs suisses dans un SLI en repli de 0,14%.

ol/rp