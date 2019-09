AMS propose une "ultime offre" à 41 euros par action Osram

Zurich (awp) - Le producteur de capteurs AMS surenchérit dans la bataille qui l'oppose aux américains Bain Capital et Advent pour la reprise du fabricant allemand d'ampoules et solutions d'éclairage Osram Licht. Le groupe autrichien présente vendredi une "ultime offre" à 41 euros par action, contre 38,50 euros en première intention.

Ce montant représente une prime de 42% sur le cours de l'action et est disponible immédiatement pour les actionnaires d'Osram, tient à souligner AMS dans son communiqué, mettant en avant les contours flous et incertains de l'offre concurrente.

L'offre comprend en outre une "protection holistique pour les employés d'Osram et les sites de production en Allemagne".

Les termes et conditions de l'offre initiale demeurent sinon inchangés. Le projet sera ainsi considéré comme un succès si AMS parvient à s'adjuger 62,5% des parts d'Osram d'ici le 1er octobre.

Le financement de l'opération est assuré par un prêt-relai de 4,4 milliards d'euros octroyé par HSBC, UBS et Bank of America Merrill Lynch. AMS entend par ailleurs lever en francs suisses l'équivalent de 1,6 milliard par le biais d'une augmentation de capital, à laquelle ont déjà souscrit HSBC et UBS.

La publication de cette offre peu avant midi a coïncidé avec la suspension temporaire par SIX du négoce de l'action Ams. A la reprise, sur le coup de 12h10, la nominative s'effondrait de plus de 7% à 46,17%, alors qu'elle s'appréciait encore de 1,5% à 11h30.

jh/vj