AMS relance sa proposition de rachat de l'allemand Osram Licht

Données financières (EUR) CA 2019 1 829 M EBIT 2019 265 M Résultat net 2019 226 M Dette 2019 1 048 M Rendement 2019 0,05% PER 2019 16,5x PER 2020 12,6x VE / CA2019 2,60x VE / CA2020 2,17x Capitalisation 3 697 M

Tendances analyse technique AMS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre

Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 52,75 € Dernier Cours de Cloture 45,03 € Ecart / Objectif Haut 71,8% Ecart / Objectif Moyen 17,2% Ecart / Objectif Bas -17,5%

Révisions de BNA

Dirigeants Nom Titre Alexander Friedrich Everke Chief Executive Officer Hans Jörg Kaltenbrunner Chairman-Supervisory Board Thomas Stockmeier Chief Operating Officer Michael Wachsler-Markowitsch Chief Financial Officer Guido Klestil Honorary Chairman

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AMS 114.01% 4 146 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. --.--% 209 409 INTEL CORPORATION 0.51% 205 852 TEXAS INSTRUMENTS 31.55% 112 604 BROADCOM INC 8.44% 109 761 NVIDIA CORPORATION 15.49% 93 896