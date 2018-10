L'action AMS en chute libre dans la foulée des résultats trimestriels

Zurich (awp) - Comme attendu, l'action AMS a entamé la séance de mardi en chute libre. Les investisseurs ont moins sanctionné la performance du 3e trimestre du spécialiste autrichien des capteurs que les prévisions jugées décevantes pour les trois derniers mois de l'année. Les analystes attendaient mieux à ce titre, en particulier du côté de l'évolution des marges.

Lanterne rouge de la cote helvétique dès l'entame de la séance, le titre AMS dégringolait vers 09h50 de pas moins de 22,8% à 38,48 francs suisses. Dans le même temps, l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) perdait de son côté 1,26%. Depuis le début de l'année, l'action AMS a perdu plus de la moitié de sa valeur (-54%).

Le titre a souffert d'informations supposant des baisses des ventes de l'iPhone d'Apple, le géant californien de l'informatique représentant de loin le plus important client d'AMS. Des prises de bénéfice ont également pesé sur l'action.

Selon les analystes, le chiffre d'affaires dégagé au 3e trimestre a correspondu aux attentes de l'entreprise et dépassé la moyenne des prévisions des experts. L'Ebit ajusté s'est aussi révélé supérieur aux anticipations, alors que le bénéfice net a en revanche manqué les attentes.

Les objectifs fixés par l'entreprise ont tout particulièrement déçu les analystes, le chiffre d'affaires attendu entre 570 à 610 millions de francs suisses se situant nettement en-dessous des anticipations. L'écart concernant les marges est encore plus prononcé, les 16 à 20% évoqués par AMS, se révélant bien en deçà des attentes moyennes de 27%.

Bien que les analystes se félicitent de la cotation secondaire prévue à la Bourse de Hong Kong, les résultats de l'examen stratégique annoncé en juillet les laissent sur leur faim.

Selon l'analyste David Mulholland d'UBS Investment Bank, les chiffres du 3e trimestre sont légèrement meilleurs que prévu. Le flux de liquidités libres déçoit quelque peu, mais ceci s'explique par une augmentation de l'actif circulant. Dans le même temps, M. Mulholland se félicite de l'activité d'investissement que déploie le fabricant de capteurs.

M. Mulholland juge les objectifs d'AMS pour le dernier trimestre décevants. L'expert, qui tablait sur des ventes de 620 millions de dollars et une marge Ebit de 24%, s'attend désormais à devoir réviser à la baisse ses estimations.

Son collègue Andrew Gardiner de Barclays est un peu plus confiant. Selon lui, les objectifs pour le quatrième trimestre ne sont que légèrement plus faibles que prévu. M. Gardiner se félicite tout particulièrement des déclarations encourageantes sur la demande des clients et considère que les perspectives de croissance à long terme sont intactes.

AMS tient une conférence pour les analystes financiers à 10h00.

