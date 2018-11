L'action AMS rebondit fortement malgré l'avertissement sur résultats

Zurich (awp) - Après avoir ouvert en forte chute jeudi à la Bourse suisse, l'action d'AMS rebondissait nettement en fin de matinée. Avant l'ouverture du marché, le fabricant autrichien de capteurs a annoncé revoir à la baisse ses attentes pour le 4e trimestre 2018.

Vers 11h30, le titre AMS gagnait 5,3% à 29,34 francs suisses, se retournant après avoir dégringolé de 9,5% à l'ouverture. Dans le même temps, l'indice SLI reculait de 0,31%. Depuis le début de la semaine, l'action AMS a chuté de pas moins de 33%, plongeant de près de 70% depuis le 1er janvier.

Le client à risque Apple ainsi que les changements de comportement des consommateurs représentent un revers important pour AMS, estime la Banque Vontobel dans un commentaire. L'établissement note que la baisse de la demande évoquée par la société de Premstätten, à quelques kilomètres de Graz, dans l'est de l'Autriche, reflète l'appétit apparemment moindre des consommateurs pour les derniers modèles d'iPhone d'Apple.

En outre, AMS devrait réduire les stocks de composants. De manière générale, Vontobel s'attend également à ce que les cycles de remplacement des smartphones se prolongent, ce qui devrait ralentir la demande. La Banque révise ses estimations à la baisse et fixe désormais un objectif de cours de 52 francs suisses au lieu de 91 francs suisses pour le titre AMS.

La ZKB parle également d'une baisse "plus forte" que prévu de la demande, qui a été "probablement" tirée par des volumes d'iPhone plus faibles. Toutefois, selon la ZKB, une grande partie des pertes de recettes associées est déjà incluse dans les prix. Bien que les estimations soient révisées, l'action AMS peut toujours être jugée attrayante "principalement pour des raisons d'évaluation". La note reste à "surpondération".

Avant l'ouverture des marchés, AMS a annoncé raboter ses objectifs de croissance pour le quatrième trimestre, en raison d'un "récent changement de la demande de la part d'un important client". Le fabricant de capteur table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 480 et 520 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) entre octobre et fin décembre, au lieu de 570 à 610 millions anticipés jusqu'alors.

La marge opérationnelle ajustée doit quant à elle s'établir entre 10% et 15%, au lieu des 16% à 20% annoncés fin octobre, a détaillé la société qui fournit notamment des processeurs et capteurs à des constructeurs de smartphones comme Apple. Les liquidités doivent par contre continuer à augmenter et générer des flux de trésorerie "nettement positifs" pour le dernier partiel de l'année.

Malgré les difficultés rencontrées avec les clients du secteur des produits de consommation, AMS s'attend ces prochaines années à réaliser une croissance des ventes à deux chiffres et à voir progresser sa marge opérationnelle ajustée vers 30%.

vj/ck