Prévisions AMS: chiffre d'affaires de 466 mio USD attendu au 3e trimestre

Zurich (awp) - AMS présente lundi 22 octobre après la clôture ses résultats pour le troisième trimestre. Sept analystes ont contribué à l'élaboration du consensus AWP.

T3 2018E (en mio USD) cons. AWP fourchette T3 2017A estimations ventes 466,0 460,0 - 472,0 308,5 7 Ebit ajusté 57,0 46,8 - 60,8 40,9 7 -marge (en %) 12,2 10,1 - 13,0 13,3 7 bénéfice net 20,1 -1,2 - 33,9 23,7 7

FOCUS: Les analystes s'attendent à ce que les résultats trimestriels d'AMS s'inscrivent dans le cadre des objectifs formulés par l'entreprise. Toutefois, les chiffres devraient être dans le bas de la fourchette des prévisions. Les usines ont eu peine à être pleinement utilisées, suppose un spécialiste de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Au deuxième trimestre, la société a souffert d'un trou d'air dans ses chiffres de vente. Cela s'explique par un changement de modèle sur l'iPhone, pour lequel AMS est supposé livrer des capteurs 3D. Désormais, les activités devraient s'inscrire à nouveau en progression grâce à la nouvelle génération d'iPhone, mais également grâce à une clientèle autre que la marque à la pomme.

Comme d'habitude, la direction devrait donner ses prévisions pour le prochain trimestre, où on s'attend à une hausse des ventes par rapport au troisième trimestre. La situation s'apaiserait également si la direction confirmait ses objectifs à moyen terme.

Les observateurs attendront également les annonces du CEO Alexander Everke sur les résultats de l'examen stratégique des segments d'entreprises. Lors de la publication des chiffres du deuxième trimestre, il avait indiqué: "nous espérons que nous pourrons donner des informations actuelles à ce sujet au quatrième trimestre.

OBJECTIFS: Pour le troisième trimestre, AMS s'attend à une forte croissance des ventes et de la profitabilité grâce à une accélération au niveau des produits. Le chiffre d'affaires est attendu entre 450 et 490 millions de dollars et la marge opérationnelle ajustée dans la partie basse à moyenne de la fourchette en dizaine.

Les objectifs à moyen terme sont une croissance annuelle de 60% entre 2016 et 2019. La marge Ebit ajustée doit atteindre 30% d'ici 2020. La direction a indiqué qu'il pourrait y avoir des reports dans les changements du portefeuille.

POUR MÉMOIRE: Le titre AMS a intégré le Swiss Leader Index en septembre et fait partie depuis des Blue Chips de la Bourse suisse.

COURS DE L'ACTION: L'action AMS a chuté méchamment: en avril elle valait 120 francs suisses, depuis elle est tombé sous la barre des 50 francs suisses.

site web: www.ams.com

