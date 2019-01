ams : submergé par le raz-de-marée Apple

L' Apple -dépendance d' AMS saute aux yeux du marché ce matin, avec un titre qui s'effondre de 15 à 20% en matinée après l'avertissement lancé par Apple sur ses objectifs. L'entreprise autrichienne, cotée à Zurich, avait indiqué à l'automne que ses propres objectifs ne seraient pas atteints, "à cause d'une modification de commande d'un client majeur", en l'occurrence Apple, même si son nom n'avait pas été cité. Mi-novembre, Baader Helvea estimait que le Californien représenterait près de 57% des revenus 2018 d'AMS, et 55% en 2019 (après 23% en 2016 et 42% en 2017). Par conséquent, il n'est pas étonnant de voir le titre chuter sous les 20 CHF après les ajustements annoncés par Tim Cook