AMS : Credit suisse n'est plus à l'achat

25/10/2018 | 11:32

Credit suisse a révoqué son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action du groupe autrichien de semi-conducteurs AMS, qui compte au nombre des fournisseurs d'Apple, au profit d'une position 'neutre'. Les analystes s'inquiètent de la faiblesse des prévisions d'activité pour le 4e trimestre et sabrent de 40% leur objectif de cours, qui chute de 67 à 40 francs suisses.



L'action AMS est cotée sur la place de Zurich à titre principal.



La note de recherche salue le positionnement d'AMS en matière de capteurs optiques, un marché en pleine croissance sur lequel le groupe devrait enregistrer 1,5 milliard d'euros de CA en 2018, puis 2,2 milliards en 2020, grâce notamment à Apple et aux fabricants de mobiles chinois sous système Android. 'Cela étant, nos prévisions sont inférieures à celles de la direction (soit 2,2 milliards d'euros en 2019)', peut-on lire dans une note.



En outre, Credit suisse n'est pas convaincu par l'amélioration à venir de la marge brute, grâce notamment aux produits fournis à Apple, en estimant qu''elle ne serait que graduelle' et qu'elle manque de visibilité. Apple pourrait en effet remettre en jeu chaque année les fournisseurs pour ses modèles d'entrée de gamme.









