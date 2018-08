ams : BarCap reste à 'surpondérer', réduit sa cible

15/08/2018 | 11:12

Barclays Capital (BarCap) réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur ams, mais réduit son objectif de cours de 140 à 115 francs suisses, dans le sillage d'une réduction de ses hypothèses de profits à court terme.



Le broker note que le titre du fabricant de semi-conducteurs a reculé de 19% depuis le début de l'année, à cause d'un faible premier semestre pour son client phare Apple, du report de l'objectif de marge d'ams à 2020 et des inquiétudes sur la visibilité des revenus.



'Nous conservons une forte conviction dans notre thèse d'investissement sur ams, en tant que société connaissant la plus forte croissance dans notre univers de couverture', affirme toutefois BarCap, qui pointe la croissance de la détection 3D.



