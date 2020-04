ams : Crédit Suisse confirme son opinion

01/04/2020 | 10:35

ams dans le cadre de son augmentation de capital souhaite lever environ 1,65 milliard d'euros afin de financer en partie le projet d'acquisition d'Osram (valeur totale de l'opération de 4,7 milliards d'euros).



La période d'exercice des droits a été clôturée le 30 mars 2020 et les droits de souscription de 117,4 millions d'actions nouvelles ont été exercés, impliquant ainsi un taux de souscription de seulement 62%. 26% du nombre total d'actions après l'émission des droits restent à placer.



Le groupe Autrichien n'a donc pas placé toutes les actions de son augmentation de capital. Mais les banques se sont engagées à reprendre les titres qui ne seraient pas placés.



' Nous constatons que les défis continuent de s'accumuler pour ams ' indique Crédit Suisse. Le bureau d'analyses confirme sa recommandation de sous-performance avec un objectif de cours de 12,50 E.



' Nous pensons que 1,4x EV / chiffre d'affaires est équitable compte tenu de notre marge EBIT 2021E de 14%. Nous prévoyons un niveau d'endettement net / EBITDA de 3,5 à 4x en fonction des synergies de transactions pour 2020, ce qui suppose une entrée de trésorerie de 465 millions d'euros provenant de la vente numérique ' indique Crédit Suisse.



' Cependant, compte tenu des conditions du marché, tout désinvestissement peut être retardé, entraînant une nouvelle augmentation du ratio de levier à 4-4,5x '.



