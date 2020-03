AMS adapte les conditions des emprunts liés à l'augmentation de capital

Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs AMS a adapté les conditions des deux emprunts liés à l'augmentation de capital en cours. Les modifications concernent le convertible de 600 millions d'euros avec échéance en 2025 et sans coupon et l'emprunt de 350 millions d'euros à 0,875% et échéance en 2022, a indiqué l'Autrichien lundi soir.

Pour le convertible 2025, le prix de conversion a été fixé à 83,8392 euros contre 136,0417 euros auparavant. Pour l'emprunt 2022, le prix a été réduit à 65,8845 dollars contre 106,9075 dollars auparavant.

