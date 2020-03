AMS: augmentation de capital souscrite à 62% par des actionnaires existants

Zurich (awp) - L'augmentation de capital lancée par le fabricant autrichien de puces et capteurs AMS pour financer le rachat d'Osram Licht, a été souscrite à 62% par des actionnaires existants. Le reste des actions sera placé sur le marché via une émission publique notamment en Suisse et en Autriche, annonce mardi l'entreprise.

Au total 189'869'454 titres avait été émis au prix unitaire de 9,20 francs suisses et les 62% souscrits correspondent à 117'451'512 actions, précise le communiqué.

Le premier jour de cotation des nouvelles actions émises est prévu autour du 3 avril, la fermeture des tribunaux en Autriche entraînant un retard d'un jour au niveau de l'enregistrement des actions.

L'augmentation de capital devrait générer 1,75 milliard de francs suisses. L'acquisition d'Osram Licht nécessitera pour sa part 4,6 milliards d'euros.

lk/rp