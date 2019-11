05/11/2019 | 10:09

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Amundi, Oddo BHF relève son objectif de cours de 6% à 68,5 euros, 'essentiellement le reflet de l'ajustement de ses prévisions' (environ +4% pour 2020 et 2021) après les trimestriels du gestionnaire d'actifs.



Selon lui, la prime de valorisation dont bénéficie Amundi paraît justifiée, le bureau d'études mettant en avant un point mort nettement plus bas que le secteur, et une croissance bénéficiaire attendue supérieure à la moyenne du secteur hors Blackrock.



'Cependant, bien que nous soyons fondamentalement positifs, il nous semble difficile d'envisager une hausse de la prime dont bénéficie déjà Amundi', nuance l'analyste, qui voit le potentiel de hausse 'faible et en ligne avec la moyenne des assets managers'.



