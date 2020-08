Amundi : Oddo BHF reste à l'achat

11/08/2020 | 09:56

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre Amundi, estimant que 'la renégociation de l'accord avec SG a un impact limité', mais qu'il s'agit du 'signal d'une plus grande ouverture à la concurrence'.



'Les résultats T2 2020 étaient très proches des attentes et n'apportent pas de signaux d'inflexion par rapport aux attentes. Nous ne modifions donc pas nos prévisions de résultats 2021. Cependant, cette stabilité recouvre une légère révision en hausse de nos prévisions de revenus (Collecte + valorisation) et de nos anticipations de coûts (activité). Nos prévisions sont en ligne avec le consensus pre-T2 2020 tant pour 2020 que 2021 mais supérieurs de 4% pour 2022', indique par ailleurs le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 72 euros sur la valeur, pour un potentiel de +11%.





