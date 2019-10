Amundi : est à son prix, selon Credit suisse

01/10/2019 | 11:46

Credit suisse a entamé ce matin le suivi de l'action du gestionnaire d'actifs français Amundi avec un premier conseil 'neutre'. L'objectif de 63,2 euros équivaut peu ou prou au cours actuel.



Certes, le titre Amundi paraît peu cher relativement à ses comparables, mais Credit suisse estime que cette valorisation =reflète des anticipations justifiées de pressions sur les commissions de gestion. En cause : notamment les moindres frais prélevées sur les produits obligataires.



Credit suisse se veut également prudent en raison de l'éventuelle renégociation des accords de distribution d'Amundi avec Société générale (qui se termineront fin 2020) et cite également 'des pressions concurrentielles de plus en plus fortes en Europe'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.