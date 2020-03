AMUNDI : Berenberg réduit sa valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a abaissé son objectif de cours de 74 euros à 64 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Amundi. « Nous ne minimisons pas les défis posés par les conditions actuelles sur les marchés - nos prévisions baissent sensiblement, car nous intégrons les récentes baisses du marché - mais elles ne modifient en rien notre opinion selon laquelle Amundi est un gagnant structurel dans le secteur européen de l'épargne », explique le bureau d’études.Ce dernier a pris en compte la baisse des marchés et abaissé de 16% ses estimations de bénéfice par action pour 2020 et 2021.