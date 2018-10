AMUNDI PEF : syndication par LFPI d'une partie de son investissement dans Umanis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Conformément à leurs accords conclus à la fin du premier semestre 2018, les actionnaires de référence d’Umanis (Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny) et LFPI ont annoncé la syndication par LFPI auprès de fonds gérés par Amundi Private Equity Funds (PEF) d’une partie de son investissement minoritaire indirect au capital d’Umanis et l’adhésion de ces fonds au pacte d’associés qui lie les actionnaires de référence et LFPI.La société Umanis demeure, à l'issue de cette opération, majoritairement détenue et contrôlée par Laurent Piepszownik et Olivier Pouligny ; il est rappelé que l'AMF a octroyé une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.