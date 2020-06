AMUNDI : SG débute le suivi à Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a entamé le suivi d'Amundi avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 78,5 euros. Selon le bureau d'études, les multiples de valorisation actuels ne reflètent pas pleinement le modèle économique d'Amundi, sa proposition de valeur à 360 degrés, son empreinte géographique et ses compétences supérieures en matière de gestion qui devraient lui permettre de maîtriser ses coûts et de dégager des synergies.