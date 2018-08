AMUNDI : est en avance sur son plan stratégique présenté en février, le marché apprécie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi flambe de 7,60% à 62,88 euros dans un marché parisien en berne, le premier gestionnaire d’actifs européen étant en avance sur son plan stratégique à horizon 2020 au terme du premier semestre. Ces objectifs avaient été jugés trop prudents par les investisseurs lors de leur présentation en février dernier. Sur les six premiers mois de l’année, la collecte d'Amundi s'est élevée à 42,4 milliards d'euros contre un objectif annuel moyen de 50 milliards sur l’ensemble du plan.D'un point de vue géographique, la collecte nette est toujours tirée par l'international avec une contribution importante de l'Asie (30,1 milliards d'euros) portée par les co-entreprise, le Japon, Hong-Kong et Taïwan.Les encours gérés par Amundi ont ainsi atteint 1 466 milliards d'euros à fin juin, en progression de 7,5% sur un an.Sur l'ensemble du semestre, le résultat net part du groupe a progressé de 11,8% à 454 millions d'euros pour des revenus stables à 1,34 milliard. En données ajustées, le résultat net s'est élevé à 492 millions, en hausse de 13,6% alors qu'il vise une progression de 7% par an entre 2018 et 2020, soit un bénéfice net annuel de 1,05 milliard d'ici 2020.Le gestionnaire d'actifs affiche un taux d'exploitation – plus celui-ci est faible et plus la société est efficiente d'un point de vue opérationnel – en repli de 2,4 points à 50,5%. Il a profité de l'exécution rapide du plan d'intégration de Pioneer, environ 70% des réductions d'effectifs ayant été réalisés à fin juin 2018. Ce taux d'exploitation est meilleur que l'objectif de 53% du plan stratégique.