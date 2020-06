Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Annoncée le 21 janvier 2020, l’acquisition de Sabadell Asset Management par Amundi est finalisée aujourd’hui, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues. Le gestionnaire d'actifs a également annoncé le lancement avec succès du partenariat de long-terme avec Banco Sabadell en Espagne. Sabadell AM affichait des encours de 21 milliards d'euros à fin mai 2020, quasi stables par rapport à fin 2019.Cette transaction et le partenariat avec Banco Sabadell permettent à Amundi de renforcer significativement sa position en Espagne, un marché important en Europe pour l'épargne des clients Retail, de consolider son leadership européen et de mettre en œuvre son business model unique visant à servir les réseaux Retail.Yves Perrier, Directeur Général d'Amundi, a commenté : " Nous sommes convaincus du solide potentiel de développement de ce nouveau levier de croissance. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'Amundi en Europe visant à déployer ses expertises et ses ressources pour servir les clients au travers des réseaux Retail. "