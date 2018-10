AMUNDI : performance supérieure aux objectifs du plan stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amundi a enregistré au troisième trimestre un résultat net de 209 millions d’euros en progression de 13%. En données ajustées, le résultat net ajusté part du groupe est ressorti à 721 millions d’euros, en progression de 11%. Cette hausse est supérieure à son objectif d’une progression de 7% par an entre 2018 et 2020, soit un bénéfice net annuel de 1,05 milliard d'ici 2020.Les revenus nets de gestion ont reculé de 1,2% à 622 millions d'euros, la hausse des commissions nettes de gestion (+3,6%) étant compensée par de moindres commissions de surperformance (6 millions d'euros contre 28 milliards d'euros au troisième trimestre).La collecte nette a atteint 6,1 milliards d'euros, et 12,6 milliards d'euros hors réinternalisation du mandat de gestion par Fineco. La collecte nette a été soutenue par celles des Institutionnels (10,5 milliards d'euros). La clientèle Retail a, elle, placé 3,5 milliards d'euros chez le gestionnaire d'actifs.Les encours gérés par Amundi atteignent 1 475 milliards d'euros au 30 septembre 2018 grâce au bon niveau d'activité (collecte nette de +48,5 milliards d'euros), avec un effet de marché légèrement positif (+0,6 milliards d'euros). Cette collecte nette représente un taux de croissance annualisé de 4,5%. Il est supérieur à l'objectif du plan stratégique dévoilé en mars d'une hausse annuelle de 3,5% pendant trois ans." Dès sa création, Amundi a défini l'Investissement Responsable comme un pilier de son identité. Un plan ambitieux à 3 ans a été établi pour renforcer cet engagement selon 3 axes : la généralisation de la prise en compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la gestion des fonds, le conseil à la clientèle institutionnelle et la levée de fonds dédiés à des projets liés à la transition énergétique ou à fort impact social", a annoncé Yves Perrier, Directeur général.