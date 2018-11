AMUNDI : rachat d'actions dans le cadre des plans d'attribution d'actions de performance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après avoir obtenu l'autorisation réglementaire nécessaire, Amundi a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions, via un mandat conclu avec un Prestataire de Services d'Investissement. Conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale ordinaire du 15 mai 2018 et déléguée par le Conseil d'administration au Directeur général, les actions seront acquises en vue de couvrir les plans d'attribution d'actions de performance qui ont été mis en place pour les managers clés du groupe.Afin d'éviter une dilution des actionnaires existants, le gestionnaire d'actifs a décidé de ne pas émettre de nouvelles actions, mais de racheter les actions qui seront livrées en 2019, 2020 et 2021.Le nombre d'actions rachetées devrait s'élever au maximum à 2 millions, représentant 1% du capital social, soit à titre indicatif un montant d'environ 100 millions d'euros sur la base du cours actuel.Le prix maximum auquel ces actions pourront être rachetées sera de 100 euros par action. Le montant global affecté à ce programme ne pourra donc être supérieur à 200 millions d'euros.Ce plan sera mis en oeuvre entre le 21 novembre 2018 et le 15 novembre 2019.