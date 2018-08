Amundi : 8% de hausse après ses semestriels

02/08/2018 | 15:46

Près de 8% de hausse après ses semestriels : la Bourse de Paris est toujours aussi prompte à saluer vivement les bonnes surprises - autant qu'à sanctionner les mauvaises. Ce que le gestionnaire d'actifs Amundi, pour l'heure plus forte hausse du SBF 120, vient confirmer.



En effet, la filiale du Crédit agricole a fait état ce matin, au 30 juin, d'un encours sous gestion de 1.466 milliards d'euros, en hausse de 7,5% sur un an. Certes, le chiffre était plus élevé à fin mars (1.452 milliards) puisque les marchés financiers sont devenus plus délicats, et que la collecte nette est revenue de près de 40 milliards d'euros au 1er trimestre à seulement 2,6 milliards au deuxième. Bref, l'environnement était moins favorable.



Mais le directeur général, Yves Perrier, indique que 'l'intégration de Pioneer est réussie et porte ses fruits', c'est-à-dire les synergies et autres économies qui permettent de réduire les charges d'exploitation (- 4,6% sur le semestre, et toujours- 4% au 2e trimestre). A peine supérieur à 50%, le coefficient d'exploitation d'Amundi est d'ailleurs 'l'un des plus bas de l'industrie'.



Ce qui permet au résultat net ajusté, qui prend 13,6% sur le semestre à 492 millions, d'augmenter aussi, au 2e trimestre, de 12,2%, à 252 millions d'euros.



Au final, avec une marge nette ajustée de plus de 36%, Amundi reste l'un des valeurs les plus rentables du SBF 120, après GTT et ses ratios hors norme.



Notons qu'Amundi a servi 2,50 euros (+ 13,6%) un dividende au titre de l'exercice 2017, ce qui au cours du jour correspond à un rendement de l'ordre de 4%. Le consensus anticipe, en 2018, un coupon de trois euros. Ce qui correspondrait à un rapport de près de 5%.



