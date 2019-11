Amundi : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En hausse de 5,78% à 67,70 euros, soit son plus haut niveau depuis mai 2018, Amundi a signé vendredi la deuxième plus forte progression du SBF 120 derrière Vallourec, soutenu par des brokers. Morgan Stanley, Credit Suisse et Berenberg ont relevé leurs objectifs de cours sur le gestionnaire d'actifs dans le sillage des résultats trimestriels robustes dévoilés jeudi. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur le titre de 73,40 à 76,50 euros tout en réitérant son opinion Surpondérer.Le broker estime que le gérant d'actifs est bien placé pour profiter du regain d'appétit pour le risque sur les marchés tout en restant protéger des vents contraires pouvant souffler sur le secteur. Amundi se distingue également par l'étendue de sa distribution et par sa gamme variée de produits. le groupe peut également tirer son épingle du jeu sur le front des fusions-acquisitions.De son côté, Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur la valeur de 63,20 à 64,50 euros tout en réitérant son opinion Neutre. Le broker salue un troisième trimestre solide et une collecte de qualité.Berenberg a également revu à la hausse sa cible de 70,2 à 74 euros tout en restant à l'Achat.Au troisième trimestre, Amundi a enregistré un bénéfice net en progression de 4% à 218 millions d'euros pour des revenus en augmentation de 5,7% à 657 millions d'euros.Les commissions nettes de gestion affichent une progression de 2,6% à 631 millions d'euros, grâce à la hausse des encours moyens. Les commissions de surperformance s'élèvent à 25 millions d'euros contre 6 millions d'euros un an auparavant. Les charges d'exploitation ont progressé dans le même temps de 2,1% à 335 millions d'euros.Conséquence de cet effet de ciseau positif, le coefficient d'exploitation s'est amélioré de 1,8 point à 51,1%.Les encours sous gestion ont atteint 1 563 milliards d'euros, en hausse de 5,1% par rapport à fin juin grâce à la meilleure collecte trimestrielle depuis sa création : 42,7 milliards d'euros.