Amundi : Amundi finalise l'acquisition de Sabadell AM et annonce le lancement avec succès du partenariat de long-terme avec Banco Sabadell en Espagne

Communiqué de presse

Paris, le 30 Juin 2020

Amundi finalise l’acquisition de Sabadell AM

et annonce le lancement avec succès du partenariat de long-terme

avec Banco Sabadell en Espagne

Annoncée le 21 janvier 2020, l’acquisition à 100% de Sabadell Asset Management1 par Amundi est finalisée aujourd’hui, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues.

Le partenariat stratégique de 10 ans pour la distribution de produits Amundi à travers le réseau de Banco Sabadell en Espagne démarre, la stratégie commerciale et les priorités ayant déjà été définies par les deux partenaires.

Les travaux de coopération et d’intégration lancés depuis janvier entre Banco Sabadell et Amundi confirment le potentiel du partenariat, ce qui est illustré par la promotion des premiers produits gérés par Amundi dans le réseau bancaire de Banco Sabadell.

Sabadell AM a démontré sa résilience durant la période de pandémie, avec des encours de 21 Md€ à fin mai 2020, quasi stables par rapport à fin 2019.

Cette transaction et le partenariat avec Banco Sabadell permettent à Amundi de renforcer significativement sa position en Espagne2, un marché important en Europe pour l’épargne des clients Retail, de consolider son leadership européen et de mettre en œuvre son business model unique visant à servir les réseaux Retail.

Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi, a commenté : « Nous sommes heureux d’annoncer la finalisation de l’acquisition de Sabadell Asset Management et le démarrage avec succès du partenariat stratégique avec Banco Sabadell. Nous sommes convaincus du solide potentiel de développement de ce nouveau levier de croissance. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Amundi en Europe visant à déployer ses expertises et ses ressources pour servir les clients au travers des réseaux Retail. »





A propos d'Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux3, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales4, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Créée en 2010 et cotée en Bourse fin 2015, Amundi gère aujourd’hui plus de 1 500 milliards d’euros d’encours5.

1 Hors Urquijo Gestion qui n’est pas inclus dans le périmètre de la transaction





2 Pour mémoire, Sabadell Asset Management et Amundi Iberia resteront deux entités distinctes.





3 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019





4 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo





5 Données Amundi au 31/03/2020





