Amundi : BFT IM annonce le lancement de BFT Partners, sa première SICAV à compartiments de droit français

BFT Investment Managers (BFT IM) annonce la création de BFT Partners, sa première SICAV à compartiments de droit français. La gestion du premier compartiment de cette SICAV a été confiée à la société de gestion VIA AM (Veritas Investment Associates)*. Ce lancement s'inscrit dans l'activité de Fund Hosting développée dans le cadre des prestations proposées par Amundi Services.

BFT Partners VIA Equity Europe SRI, premier compartiment de la SICAV a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx 600 (dividendes nets réinvestis) représentatif des 600 premières capitalisations boursières européennes, libellé en euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant les critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du compartiment. Le compartiment combine ainsi l'approche de sélection de VIA AM (analyse financière) et l'expertise ISR Amundi en matière d'analyse extra-financière. Le compartiment sera plus particulièrement géré selon une approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance), avec un focus sur la gouvernance.

BFT Partners est proposée à une large cible de clientèle: investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires partenaires du groupe Amundi. Gilles Guez, Directeur général de BFT IM a commenté ce lancement : « BFT Partners a vocation à se développer en créant de nouveaux compartiments, et à enrichir ainsi l'offre de solutions d'investissement proposées à nos clients ».

* Créée par Guillaume Dolisi, Laurent Pla, Mauricio Zanini et le Groupe Éric Sturdza, VIA AM est une société de gestion française spécialisée en stratégies de gestion actions systématiques. La méthode utilisée par les gérants de VIA AM consiste, en amont d'un scoring quantitatif multi-critères des sociétés cotées (Rentabilité, Valorisation, Perspectives), à normaliser systématiquement les bilans comptables des entreprises afin de les rendre plus pertinents et plus facilement comparables. Au 31/12/2018, VIA AM gérait plus de 600 M€.