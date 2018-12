Amundi : CPR AM devient le premier gestionnaire d’actifs à soumettre cinq de ses fonds à la notation Climetrics

CPR AM est le premier gestionnaire d'actifs à utiliser Climetrics

La notation est basée sur les titres en portefeuille, la politique d'investissement et la gouvernance du fonds

Cela s'inscrit dans la démarche globale de la société qui vise à promouvoir la finance durable et à accompagner la sensibilisation de chacun aux enjeux climatiques

CPR AM devient le premier gestionnaire d'actifs à soumettre ses fonds à la notation Climetrics, société indépendante britannique spécialisée dans la notation de l'impact climatique des fonds actions.

Développé par la plateforme mondiale à but non lucratif CDP et ISS - Climate Solutions, Climetrics fournit une évaluation claire et complète de l'impact des fonds actions sur le changement climatique. La notation Climetrics propose ainsi aux investisseurs d'orienter leurs placements vers les entreprises engagées dans la transition énergétique à faible émission de carbone.

La notation porte actuellement sur cinq fonds actions thématiques de CPR AM1 qui affichent publiquement leurs résultats Climetrics.

« Le changement climatique est un défi que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer.En tant que société de gestion sensible au risque du réchauffement climatique, notre décision d'utiliser une approche plus standardisée grâce à la licence Climetrics pour la notation de nos fonds s'inscrit dans une démarche globale qui vise à promouvoir la finance durable et à accompagner la sensibilisation de chacun aux enjeux climatiques» souligne Gilles Cutaya, Directeur Marketing & Communication chez CPR AM.

Les cinq fonds ont reçu une note Climetrics élevée - 4 ou 5 feuilles sur 5, preuve qu'ils investissent dans des entreprises efficaces sur le plan des émissions de carbone, de la gestion des risques liés au climat et de l'intégration des nouvelles technologies favorisant la transition énergétique.

La notation Climetrics, qui va de 1 pour les fonds les plus mal notés à 5, s'articule autour de trois axes : l'impact climatique de chaque titre en portefeuille, l'intégration du changement climatique dans la politique d'investissement et la gouvernance de la société de gestion. Dans la méthodologie Climetrics, la performance climatique du portefeuille d'un fonds est un élément essentiel de la note globale. La méthodologie complète est publique et les notations sont disponibles gratuitement sur climetrics-rating.org .

À l'aide des données de CDP, qui possède la plus grande base mondiale de données environnementales d'entreprises, les fonds sont évalués en fonction de leurs émissions de carbone, de leur exposition aux combustibles fossiles, de leur utilisation de technologies propres et de leurs stratégies prospectives pour gérer les risques climatiques et la déforestation à long terme.

Climetrics attribue la meilleure note, 5 feuilles, uniquement aux sociétés de gestion qui prennent des mesures publiques pour intégrer le changement climatique dans leur gouvernance et le processus d'investissement de leurs fonds.

« Nous nous félicitons que CPR AM soit le premier gestionnaire d'actifs à utiliser Climetrics comme gage de clarté et de confiance pour les investisseurs à la recherche de fonds favorisant la transition vers un scénario à faible émission de carbone. L'industrie des fonds peut être un levier clé pour mobiliser rapidement les capitaux nécessaires à l'atténuation du changement climatique et poursuivre l'objectif de L'Union Européenne, d'être la première grande économie à présenter un bilan neutre sur le plan climatique d'ici à 2050[1]. L'ensemble des investisseurs a besoin de cette information sur les risques et les opportunités liés au climat pour ses placements » précise Nico Fettes, Responsable Climetrics chez CDP.

La décision de CPR AM d'utiliser Climetrics pour distinguer son offre ESG intervient au moment où la finance européenne opère un tournant majeur en matière de développement durable, sous l'impulsion du nouveau Plan d'Action sur la Finance Durable de la Commission Européenne. Celle-ci a, en effet, déclaré que 180 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an sont nécessaires pour que l'Union Européenne puisse atteindre les objectifs pour 2030 fixés lors du sommet de Paris en matière d'émissions de carbone[2].

Les investissements dans des fonds Climetrics à 5 feuilles peuvent être considérés comme les mieux placés pour encourager la lutte contre le changement climatique.

Information

Le présent document, donné à titre d'information, est destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des médias d'avoir une vue d'ensemble, et ce quel que soit l'usage qu'ils en font, qui relève exclusivement de l'indépendance éditoriale et pour lequel CPR AM décline toute responsabilité.

CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France - 399 392 141 RCS Paris.

Footnotes