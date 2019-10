Amundi : Communiqué de presse

Encours & collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100% des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP

Amundi a réalisé au troisième trimestre 2019 de olides performances opérationnelles. La collecte nette s'est élevée à un niveau record de +42,7 Md€, portée par l'ensemble des expertises et des segments de clientèle. Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) est en hausse de près de + 10%, grâce au développement de l'activité et à la réalisation des synergies liées à l'intégration de Pioneer. Cette opération étant dorénavant achevée, Amundi est pleinement concentrée sur son développement ».

Un Résultat Brut d'Exploitation de 321 M€, en forte croissance (+9,7% vs T3 2018) et un

Des revenus nets de gestion en hausse sensible (+5,6% vs T3 2018)

Des résultats en progression vs T3 2018 : RBE2,3 (+10%) et Résultat net (+4%)

De solides performances opérationnelles

Résultat Brut d'Exploitation7 en croissance de +9,7% vs T3 2018

Un coefficient d'exploitation7 à 51,1%, en amélioration de 1,8 pt vs T3 2018

Dans un environnement de marché volatil mais également marqué par une reprise de l'activité en Europe, Amundi affiche de solides performances opérationneles avec des progressions sensibles de ses revenus nets et de son Résultat Brut d'Exploitation.

Au 3e trimestre 2019

7

Données ajustées

Amundi a délivré d'excellentes performances opérationnelles avec une forte croissance (+9,7% vs T3 2018) de son résultat opérationnel (RBE8) qui s'élève à 321 M€. Cette performance est liéed'une part à la progression des encours (collecte élevée et effet marché) et d'autre part au plein effet des synergies liées à Pioneer.

Les revenus nets enregistrent une progression sensible (+5,7% vs T3 2018), essentiellement due aux revenus nets de gestion (+5,6%, à 656 M€) :

Les commissions nettes de gestion affichent une belle progression (631 M€, +2,6%), grâce à la hausse des encours moyens.

affichent une belle progression (631 M€, +2,6%), grâce à la hausse des encours moyens. Les commissions de surperformance sont de bon niveau (25 M€ contre 6 M€ au T3 2018).

Les charges d'exploitation sont maitrisées(335 M€ soit +2,1% vs T3 2018), l'effet des synergies liées à l'intégration de Pioneer compensant les réinvestissements de développement (recrutements ciblés).

Conséquence de cet effet de ciseau positif, le coefficient d'exploitation s'établit à 51,1%, en amélioration de 1,8 point par rapport au T3 2018.

Après contribution des sociétés mises en équivalenc (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), coût du risque et charge d'impôt,le résultat net ajusté ressort au total à 230 M€, s table par rapport au T3 2018.

Données comptables9

Le résultat comptabledu 3e trimestre 2019 s'élève à 218 M€, en hausse de +4,0 % par rapport au 3e trimestre 2018.

Sur 9 mois 2019

Données ajustées7

Les revenus nets sont en hausse de +1,4% vs les 9 mois 2018, à 1 989 M€, et les coûts sont maitrisés.

Le coefficient d'exploitation est donc maintenu à un excellent niveau à 51,1% (-0,2point vs les 9 mois 2018), et le Résultat Brut d'Exploitation atteint 973 M€, soit +1,7% vs les 9 mois 2018. Depuis l'intégration de Pioneer (juillet 2017), le coefficient d'exploitation a ainsi été réduit de 2 points (et de près de 5 points par rapport à une année 2016 combinant Amundi et Pioneer). Le ratio charges d'exploitation / encours moyens (hors JVs) demeure l'un des plus bas de l'industrie : 10,1pb.

Le résultat net des Joint-Ventures s'élève à 33 M€, contre 38 M€ sur 9 mois 2018. Ilreflète deux mouvements opposés : poursuite de la progression en Inde et en Corée, et baisse de la contribution de la Chine.

Après coût du risque et impôt, le résultat net ajusté ressort à 735 M€, en progres sion de +1,9% vs 9 mois 2018.

Le résultat comptable9 à fin septembre 2019 s'élève à 697 M€, en forte ha usse de +5,2% vs 9 mois 2018.

Données ajustées : hors amortissement des contratsde distribution et, en 2018, hors coûts d'intégration de Pioneer

8 RBE : Résultat Brut d'Exploitation

9 Données comptables : y compris amortissement des contrats de distribution et en 2018 coûts d'intégration de Pioneer