Amundi : Communiqué de presse

Des résultats annuels à nouveau en progression (+12,2%1) Un très bon niveau d'activité Des encours2 de 1 653 Md€ au 31 décembre 2019, en croissance de +16 % vs fin 2018 Un excellent Une collecte2 nette record de + 76,8 Md€, tirée par les actifs MLT3 :  Des flux nets (hors JVs) de +15,73 Md€ T4 2019  Une collecte nette de +66,73 Md€ dans les JV, portée par la clientèle institutionnelle en Inde Un Résultat net comptable1 de 262 M€, en progression de +36,5 % vs T4 2018 Une collecte nette de +107,7 Md€ (dont +74,2 Md€ sur la clientèle institutionnelle en Inde) Une collecte hors JVs de +23,8 Md€, portée par l'ensemble des segments de clientèle et par Une année en les actifs MLT Des performances financières de bon niveau et en ligne avec les objectifs: ligne avec les  Des revenus nets4 en hausse sensible (+4,9 % vs 2018) objectifs  Un coefficient d'exploitation5 de 50,9 %, en amélioration de 0,7 point vs 2018  Un Résultat net ajusté5 de 1 009 M€, en hausse de +6,6% vs 2018  Un Résultat net comptable de 959 M€, en croissance de +12,2 % vs 2018 Deux Nouvelles étapes de développement en Espagne et en Chine avec :  Un nouvel accord de distribution de long terme en Espagne avec Banco Sabadell et acquisition de nouveaux Sabadell AM partenariats  Une autorisation de créer une nouvelle société de gestion (avec participation majoritaire) en Chine stratégiques avec BOC Dividende Dividende proposé à l'AG : 3,10 € par action (+6,9% vs 2018) Paris, le 12 février 2020 Le Conseil d'Administration d'Amundi s'est réuni le 11 février 2020 sous la présidence de Xavier Musca et a arrêté les comptes de l'exercice 2019. Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré : Depuis sa création en 2010, et pour la dixième année consécutive, Amundi enregistre une croissance de ses résultats. Le résultat net ajusté dépasse le milliard d'euros, en ligne avec les objectifs annoncés dans le plan 2018-2022. Ces bons résultats sont portés par un niveau d'activité élevé et par une efficacité opérationnelle renforcée : le coefficient d'exploitation s'améliore encore, à 50,9 %. Amundi s'inscrit dans une forte dynamique de développement. Celle-cisera amplifiée par deux initiatives stratégiques : la signature d'un partenariat en Espagne avec Banco Sabadell, qui renforce le leadership en Europe, et la création d'une nouvelle filiale en Chine en partenariat avec Bank of China. Conformément aux objectifs annoncés en 2018, Amundi a mis en œuvre son plan ESG. Celui-ci vise notamment à intégrer cette dimension dans l'intégralité des fonds ouverts en gestion active ». Résultat net comptable : après amortissement des contrats de distribution et, en 2018, coûts d'intégration Collecte incluant les actifs gérés, conseillés et commercialisés et comprenant 100% de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP Actifs MLT (Moyen Long Terme) : hors produits de trésorerie Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution et, en 2018, hors coûts d'intégration Amundi - Résultats 2019 1/14 Un excellent 4 e trimestre Une collecte nette record de +76,8 Md€, et des résultats en progression de +36,5%6 Un haut niveau d'activité Le 4e trimestre 2019 affiche une collecte record de +76,8 Md€, portée par les actifs MLT (+82,4 Md€), dans un contexte de normalisation progressive du niveau d'aversion au risque. Ces flux incluent le gain d'un nouveau mandat institutionnel (fonds de pension) pour +59,6 Md€ dans la JV indienne. Compte tenu d'un effet marché positif (+13,7 Md€), les encours sous gestion atteignent 1 653 Md€ au 31 décembre 2019, en croissance de +5,8% vs fin septembre 2019 et de +16% vs fin 2018. 1. Collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et comprenant 100 % de la collecte et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur QP; * y compris la réinternalisation d'un mandat institutionnel italien pour -6,3 Md€ au T1 2019; ** y compris nouveau mandat de fonds de pension dans la JV en Inde pour +14,6 Md€ au T3 2019; *** y compris nouveau mandat de fonds de pension dans la JV en Inde pour +59,6 Md€ au T4 2019 Dans le segment Retail (hors JVs), le redressement de la collecte nette7 (+3,2 Md€) est confirmé, tiré par tous les segments de clientèle. A noter : L'activité des réseaux France est en légère progression grâce aux Unités de Compte. Sur le marché français, leur poids dans la collecte brute progresse : 37% au T4 2019 8 vs 24% sur les neuf premiers mois.

des est en légère progression grâce aux Unités de Compte. Sur le marché français, leur poids dans la collecte brute progresse : 37% au T4 2019 vs 24% sur les neuf premiers mois. La collecte issue des réseaux internationaux (Italie essentiellement) est redevenue positive au T4. Les flux7 nets (+12,5 Md€) du segment Institutionnel sont en accélération, tirés notamment par les clients Institutionnels & Souverains ainsi que par la clientèle Entreprises et Epargne Salariale. Les JVs ont à nouveau enregistré une très forte collecte (+66,7 Md€), notamment en Inde (y compris +59,6 Md€ liés à un nouveau mandat de fonds de pension) mais aussi en Corée, et en Chine qui renoue avec des flux positifs (+5,9 Md€). Résultat net comptable : après amortissement des contrats de distribution et, en 2018, coûts d'intégration Actifs MLT Source Fédération Française de l'Assurance Amundi - Résultats 2019 2/14 Des résultats en forte hausse 1. Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2018, coûts d'intégration. Au 4e trimestre 2019, les revenus d'Amundi s'inscrivent en forte hausse (+15,9%) grâce à une bonne tenue des commissions nettes de gestion et à un niveau très élevé de commissions de surperformance (85 M€). L'augmentation des charges (+10,8%) s'explique d'une part par la hausse des rémunérations variables (liée aux bonnes performances des gestions) et d'autre part par des coûts liés aux projets stratégiques (Espagne, Chine). Conséquence de cet effet de ciseau positif, le coefficient d'exploitation s'améliore (50,3%, soit - 2,3 pts vs T4 2018). Au total Amundi enregistre ainsi son meilleur résultat trimestriel, avec 262 M€ de résultat net comptable (+36,5% vs T4 2018) et 274 M€ de résultat net ajusté (+21,8% vs T4 2018). Une année en ligne avec les objectifs Une collecte nette record, et des résultats en croissance Pour la dixième année consécutive, Amundi enregistre une croissance de son résultat net. Celui-ci reflète d'une part un très bon niveau d'activité et d'autre part une bonne maitrise des charges. Le coefficient d'exploitation s'établit ainsi à 50,9%, en amélioration de 0,7 pt par rapport à 2018. Le résultat net et le résultat net ajusté sont respectivement en croissance de +12,2 % et +6,6%. Une activité record Amundi - Résultats 2019 3/14 Dans un environnement de marché plus favorable, et dans un contexte de reprise progressive de la collecte sur le marché européen de la gestion d'actifs, Amundi affiche la meilleure collecte nette de son histoire, à + 107,7 Md€. Ces flux incluent le gain de 2 nouveaux mandats institutionnels pour +74,2 Md€ dans la JV indienne. Hors JV, la collecte s'établit à +23,8 Md€ (vs +15,7 Md€ en 2018), et est composée essentiellement d'actifs MLT. Les flux nets du segment Retail (hors JV) s'élèvent à +6,1 Md€9 (vs +0,5 Md€ en 2018), grâce à une activité soutenue des distributeurs tiers et des réseaux internationaux. Dans le segment Institutionnel, la collecte nette progresse, à +18,9 Md€9 (vs +15,2 Md€ en 2018), portée par tous les segments. Ce bon niveau d'activité a bénéficié notamment de deux éléments : Le succès des moteurs de croissance et l'innovation produits : la gestion passive, ETF et Smart Beta a ainsi collecté +16,2 Md€, portant les encours à 133 Md€. En ETF, Amundi a gagné des parts de marché, étant 4 e collecteur européen 10 avec +8,9 Md€ de collecte nette (x2 vs 2018) et 5 e acteur 10 avec 56 Md€ d'encours. Par ailleurs, la dynamique des actifs réels et alternatifs se poursuit avec +5,7 Md€ de flux (notamment en Immobilier), portant les encours à 53 Md€.

Des performances de gestion solides et régulières : près de 80% des encours en fonds ouverts sont classés dans les 2 premiers quartiles sur 5 ans 11 . Au total, 195 fonds Amundi ont un rating Morningstar 4 ou 5 étoiles. Les JV affichent une très forte collecte (+83,9 Md€), notamment en Inde (+84,6 Md€) avec une accélération sur le segment des institutionnels, mais aussi en Corée (+6,7 Md€). En Chine, dans les activité affectées par l'évolution du contexte réglementaire, les flux ont été négatifs (-9,8Md€ y compris produits de trésorerie) ; en revanche la collecte sur le reste de l'activité (+2,3 Md€) est positive. Progression du résultat net de +12% 1. Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution, et, en 2018, coûts d'intégration. Actifs MLT Source ETF GI Source : Morningstar Direct, fonds ouverts et ETF, périmètre monde hors fonds nourriciers, fin décembre 2019. 678 fonds soit 438 Md€. Amundi - Résultats 2019 4/14 Les résultats d'Amundi progressent en 2019 grâce notamment à la hausse des revenus et à la maitrise des charges d'exploitation. Les revenus nets 12 atteignent 2 707 M€, en hausse sensible de +4,9% par rapport à 2018. Les revenus nets de gestion progressent de +2,2 %, grâce en particulier au très bon niveau des commissions de surperformance qui atteignent 171 M€ (+49% vs 2018) ; en revanche les commissions nettes de gestion sont quasi-stables (+0,1%). La marge moyenne 13 sur encours s'érode légèrement, à 18,4 points de base des encours (contre 18,8 pb en 2018), compte tenu notamment de la proportion accrue de clients institutionnels. De plus, le niveau de produits financiers a été élevé en 2019 (44 M€, vs -24 en 2018).

atteignent 2 707 M€, en hausse sensible de +4,9% Les charges d'exploitation sont contenues (+3,5% vs 2018), en dépit d'un effet change défavorable et de la hausse des rémunérations variables (en lien avec les meilleures performances). Les investissements engagés dans des activités en croissance (recrutements ciblés notamment) et les coûts liés aux projets stratégiques (en Chine et en Espagne) ont été compensés par la poursuite des synergies liées à Pioneer (qui atteignent 94% de l'objectif de 175 M€).

sont contenues (+3,5% vs 2018), en dépit d'un effet change défavorable et de la hausse des rémunérations variables (en lien avec les meilleures performances). Les investissements engagés dans des activités en croissance (recrutements ciblés notamment) et les coûts liés aux projets stratégiques (en Chine et en Espagne) ont été compensés par la poursuite des synergies liées à Pioneer (qui atteignent 94% de l'objectif de 175 M€). Il en résulte un coefficient d'exploitation de 50,9%, en amélioration de 0,7 pt vs 2018. Le ratio charges d'exploitation/encours moyens (hors JVs) demeure l'un des plus bas de l'industrie : 10,1 pb.

coefficient d'exploitation 50,9%, en amélioration de 0,7 pt La contribution des sociétés mises en équivalence ( joint-ventures asiatiques essentiellement) s'élève à 46 M€ contre 50 M€ en 2018 et reflète deux mouvements opposés : la poursuite de la progression en Inde et en Corée, une baisse en Chine. Après impôt et coût du risque, le résultat ajusté14 s'élève à 1 009 M€ (+6,6%), en ligne avec les objectifs annoncés. Le résultat comptable15 de l'exercice 2019 s'élève à 959 M€, soit +12,2% par rapport à 2018. Le Bénéfice net par action comptable atteint 4,75 euros, en hausse sensible de +12,1 % par rapport à 2018. 2010-2019, une décennie de transformation réussie pour créer le leader européen L'exercice 2019 s'inscrit dans la trajectoire de transformation d'Amundi depuis sa création. Leader européen de la gestion d'actifs, Amundi figure dorénavant dans le Top 10 mondial. Les encours sous gestion ( 1 653 Md€) ont été multipliés par 2,5 depuis 2010 et par 1,7 depuis la cotation en bourse en 2015 . Cette progression a été réalisée principalement par croissance organique, qui a été complétée par des acquisitions ciblées, notamment celle de Pioneer en 2017. Ce développement a été tiré par la diversification significative des clientèles d'Amundi depuis sa création. Les encours gérés pour le compte de clients hors Groupe16 représentent désormais près de 75% des encours totaux. La décennie a également été marquée par l'Internationalisation de l'activité : les encours gérés hors de France représentent près des 2/3 de nos encours totaux (hors mandats Assureurs). Hors amortissement des contrats de distribution (UniCredit, SG et Bawag) Marge moyenne : revenus nets de gestion (hors commissions de surperformance) / encours moyens hors JV Hors amortissement des contrats de distribution et, en 2018, hors coûts d'intégration Pioneer Les résultats comptables incluent les amortissement des contrats de distribution et, en 2018, les coûts d'intégration Pioneer. Actifs gérés hors Groupe : actifs gérés en 2010 hors des réseaux Crédit Agricole et SG en France et à l'étranger + hors mandats assureurs CA et

SG ; en 2019 : hors Crédit Agricole uniquement Amundi - Résultats 2019 5/14 Ce fort développement de l'activité s'est accompagné d'une progression régulière des résultat s. Ceux-ci ont été multipliés par 2,7 sur 10 ans et ont quasiment doublé depuis la cotation en bourse. Depuis la cotation en bourse en novembre 2015, la capitalisation boursière a doublé (de 7,5 Md€ à 15,3

Md€) 17 . Le titre Amundi a largement surperformé son indice de référence (SBF 120). Capitalisation boursière Performance boursière depuis l'IPO Amundi 75.7€ 17 * Y compris augmentation de capital avril 2017 d'1,4 Md€ d) Une acteur de référence en Investissement responsable Dès sa création, Amundi avait défini l'investissement Responsable comme un de ses piliers fondateurs. Cet engagement a été confirmé en octobre 2018 par l'annonce d'un plan à 3 ans pour donner une nouvelle portée à ses ambitions. Depuis, Amundi a poursuivi la mise en œuvre de ce plan. Les encours totaux gérés en Investissement Responsable sont passés de 276 Md€ fin 2018 à 323 Md€ fin 2019, dont 12 Md€ (contre 10 Md€ fin 2018) d'encours liés aux initiatives spécifiques (transition énergétique…) et 257 M€ (contre 219 M€ fin 2018) d'encours pour le Fonds Finance et Solidarités. Cette progression des encours a bénéficié de la poursuite de la politique active de développement de l'Investissement Responsable, illustrée par la participation à de nouvelles initiatives en faveur d'une « finance durable », et par des innovations en produits et solutions : lancement d'un nouveau fonds d'obligations climatiques de 500 M$, destiné à financer des infrastructures dans les pays émergents, en partenariat avec l'AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank),

lancement du programme Green Credit Continuum avec la BEI (Banque européenne d'investissement) : une solution d'investissement visant à promouvoir le développement du marché de la dette verte (au-delà des obligations vertes existantes), notamment par le financement des PME, 17 Au 06/02/2020 en clôture Amundi - Résultats 2019 6/14 lancement de nouvelles solutions d'investissement ESG 18 , dans différentes catégories d'actifs : Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future (Multi Asset), CPR Invest Climate Action (actions Monde), CPR Invest Smart Beta Credit ESG (obligations euro), élargissement de la gamme d'ETF ISR (gestion passive). La politique d'engagement a été réactualisée, avec désormais 2 grandes priorités concernant le dialogue avec les émetteurs et la politique de vote : contribution à la transition énergétique ;

Contribution à la cohésion sociale. Cette politique d'engagement est également illustrée par la participation récente d'Amundi à deux initiatives internationales : Participation en juillet 2019 (avec 7 autres gestionnaires d'actifs mondiaux) à l'initiative One Planet Sovereign Wealth Fund Asset Manager , destinée à accompagner les fonds souverains dans l'intégration du changement climatique dans la gestion de leurs investissements.

, destinée à accompagner les fonds souverains dans l'intégration du changement climatique dans la gestion de leurs investissements. Participation à l'initiative TCFD 19 Consortium au Japon créé en mai 2019 sous l'égide des Ministères japonais de l'Economie et de l'Environnement, et destinée à améliorer l'information des émetteurs sur les sujets environnementaux. IV. Initiatives stratégiques en Espagne et en Chine Conformément à sa stratégie de développement international, Amundi a annoncé récemment deux initiatives significatives qui vont lui permettre d'accélérer son expansion en Europe et en Asie: Espagne : le 21 janvier 2020, Banco Sabadell et Amundi ont annoncé un partenariat stratégique d'une durée de 10 ans portant sur la distribution des produits d'Amundi dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne. Cette alliance stratégique inclut également l'acquisition par Amundi de Sabadell Asset Managemen t, un gestionnaire d'actifs leader en Espagne, avec 22 Md€ d'actifs sous gestion. Le montant de cette acquisition est de 430 M€ 20 et sera financé exclusivement par les ressources financières existantes d'Amundi. Amundi bénéficiera de l'ancrage régional de Banco Sabadell, au travers de son réseau de plus de

1 900 agences, qui deviendra un nouveau réseau partenaire en Espagne. Avec l'acquisition de Sabadell

Asset Management 21 Amundi va devenir le 4 e acteur en Espagne (un marché majeur de l'épargne en Europe), renforçant ainsi son leadership en Europe.

le 21 janvier 2020, Banco Sabadell et Amundi ont annoncé un partenariat stratégique d'une durée de 10 ans portant sur la distribution des produits d'Amundi dans les réseaux de Banco Sabadell en Espagne. Cette alliance stratégique inclut également l'acquisition par Amundi de Sabadell Asset Managemen 1 900 agences, qui deviendra un nouveau réseau partenaire en Espagne. Asset Management Amundi va devenir le 4 acteur en Espagne (un marché majeur de l'épargne en Europe), renforçant ainsi son leadership en Europe. Chine : le 20 décembre 2019, le régulateur chinois a approuvé la création d'une société commune entre

Amundi et Bank of China Wealth Management dans la gestion d'actifs . L'objectif est de lancer cette nouvelle joint-venture (où Amundi sera majoritaire) au deuxième semestre 2020. Amundi, qui est la 1 e société

étrangère à bénéficier d'une telle autorisation, bénéficiera ainsi d'un partenariat fort avec la 4 e banque chinoise, qui va compléter son accord existant avec ABC, 3 e banque chinoise (68 Md€ sous gestion dans la JV commune en Fund Management ). Amundi va disposer d'une solide position pour tirer parti du potentiel et de la profondeur du marché chinois.

le 20 décembre 2019, le régulateur chinois a approuvé la création d'une société commune entre Amundi et Bank of China dans la gestion d'actifs étrangère à bénéficier d'une telle autorisation, bénéficiera ainsi d'un partenariat fort avec la 4 banque chinoise, qui va compléter son accord existant avec ABC, 3 banque chinoise (68 Md€ sous gestion dans la JV commune en ). Dividende et structure financière

Une politique de dividende attractive Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 12 mai 2020, un dividende de 3,10 € par action, en numéraire, soit une croissance de +6,9% vs 2018. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du Groupe (sur la base du nombre d'actions fin 2019) et à un rendement de 4,1% sur la base du cours de l'action au 6 février 2020 (clôture). Ce dividende sera détaché le 20 mai 2020 et mis en paiement à compter du 22 mai 2020. Critères ESG : Environnementaux, Sociaux et Gouvernance. Task force on Climate-related Financial Disclosure Plus un complément jusqu'à 30 M€, payable en 2024, basé sur les performances futures de l'activité Cette transaction est soumise à l'approbation des régulateurs, et devrait se conclure au cours du 3ème trimestre 2020. Amundi - Résultats 2019 7/14 Une structure financière renforcée La structure financière s'est renforcée en 2019 : les fonds propres tangibles22 s'élèvent à 2,7 Md€, en hausse de +0,4 Md€ par rapport à fin 2018. Le ratio CET1 s'élève à 15,9% fin 2019 (vs. 13,2% fin 2018), largement supérieur aux exigences réglementaires. A noter qu'à compter du 1er janvier 2020, Amundi n'a plus d'exigence de fonds propres supplémentaires au titre du processus SREP23. Amundi continuera à piloter son bilan pour conserver un ratio CET1 supérieur à ses exigences réglementaires. Pour mémoire, l'agence de notation Fitch avait renouvelé en juin 2019 la note A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur. *** Calendrier de communication financière ∙ Publication des résultats du T1 2020 : 30 avril 2020 ∙ Assemblée Générale de l'exercice 2019 : 12 mai 2020 ∙ Publication des résultats du S1 2020 : 31 juillet 2020 ∙ Publication des résultats 9 mois 2020 : 30 octobre 2020 *** Capitaux propres hors goodwill et immobilisations incorporelles Supervisory Review and Evaluation Process Amundi - Résultats 2019 8/14 ANNEXES Comptes de résultat (annuels et T4) (en M€) 2019 2018 Variation T4 2019 T4 2018 Variation Revenus nets ajustés 2 707 2 582 +4,9 % 719 620 +15,9% Revenus nets de gestion 2 663 2 606 +2,2 % 708 638 +11,0% dont commissions nettes de gestion 2 493 2 491 +0,1 % 623 617 +0,9% dont commissions de surperformance 171 115 +49,0 % 85 21 x4 Produits nets financiers et autres produits nets 44 (24) ns 10 (18) NS Charges générales d'exploitation ajustées (1 377) (1 331) +3,5% (361) (326) +10,8% Résultat brut d'exploitation ajusté 1 331 1 251 +6,4 % 357 294 +21,4% Coefficient d'exploitation ajusté 50,9 % 51,5 % -0,7 pt 50,3% 52,5% -2,3 pts Coût du risque & Autres (11) (11) = (4) (13) -72,4% Sociétés mises en équivalence 46 50 -6,8 % 14 12 +15,3% Résultat avant impôt ajusté 1 366 1 289 +6,0% 367 293 +25,4% Impôts sur les sociétés (357) (343) +4,0 % (93) (68) +37,1% Résultat net part du Groupe ajusté 1 009 946 +6,6 % 274 225 +21,8% Amortissement des contrats de distribution après (50) (50) = (13) (12) +0,7% impôts Coûts d'intégration Pioneer après impôts 0 (42) NS 0 (21) NS Résultat net part du Groupe 959 855 +12,2 % 262 192 +36,5% Notes : Données ajustées : hors amortissement des contrats de distribution et, en 2018, hors coûts d'intégration de Pioneer. Evolution des encours sous gestion Amundi - Résultats 2019 9/14 Détail des encours sous gestion et de la collecte nette par segments de clientèle Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.19 31.12.18 /31.12.18 T4 2019 T3 2019 T4 2018 2019 2018 Réseaux France 111 104 +6,6 % -0,71 +0,4 +0,5 -3,01 +2,9 Réseaux internationaux 128 116 +9,9 % +1,0 -0,6 -0,8 +2,7 +4,6 Distributeurs tiers 194 170 +14,0 % +3,1 +4,0 -1,8 +5,7 -3,13 Retail hors JVs 432 390 +10,8 % +3,3 +3,8 -2,1 +5,4 +4,4 Institutionnels2 & 376 354 +6,3 % -4,4 +4,0 -10,4 -8,8 4 +12,5 souverains Corporates 79 67 +17,9 % +1,9 +11,2 +1,8 +4,9 -3,6 Epargne Entreprises 66 54 +22,4 % +2,8 -0,2 -0,1 +4,8 +2,7 Assureurs CA & SG 465 417 +11,3 % +1,4 +9,9 +1,7 +17,6 -0,3 Institutionnels 987 893 +10,5 % +1,7 +24,9 -7,0 +18,5 +11,4 JVs 234 142 +64,9 % +71,75 +14,05 +2,6 +83,95 +26,3 TOTAL 1 653 1 425 +16,0 % +76,85 +42,75 -6,5 +107,74,5 +42,03 Réseaux France : collecte nette sur actifs moyen-long terme de -0,1 Md€ en 2019 et +0,5 Md€ au T4 2019 Y compris Fonds de fonds 3. Y compris la réinternalisation des actifs par Fineco pour -6,5 Md€ au T3 2018 Y compris la réinternalisation d'un mandat institutionnel italien pour -6,3 Md€ au T1 2019 Y compris nouveaux mandats dans la JV indienne de +14,6 Md€ au T3 2019 et de +59,6 Md€ au T4 2019. Détail des encours sous gestion et de la collecte nette par classes d'actifs Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.19 31.12.18 /31.12.18 T4 2019 T3 2019 T4 2018 2019 2018 Actions 252 201 +25,4 % +6,9 +0,7 -3,4 +4,6 +8,2 Diversifiés 250 235 +6,2 % +2,0 -1,1 -1,6 -6,71 +7,32 Obligations 636 577 +10,3 % +4,5 +7,5 -7,1 +19,4 -4,9 Réels, alternatifs et 86 73 +17,2 % +2,3 +1,7 +1,4 +7,7 +5,1 structurés ACTIFS MLT hors JVs 1 224 1 086 +12,7 % +15,7 +8,9 -10,7 +25,0 +15,7 Trésorerie hors JVs 195 197 -0,9 % -10,7 +19,8 +1,7 -1,2 +0,0 ACTIFS hors JVs 1 419 1 283 +10,6 % +5,0 +28,7 -9,1 +23,8 +15,7 JVs 234 142 +64,9 % +71,73 +14,03 +2,6 +83,93 +26,3 TOTAL 1 653 1 425 +16,0 % +76,83 +42,73 -6,2 +107,71, 3 +42,02 Y compris la réinternalisation d'un mandat institutionnel italien pour -6,3 Md€ au T1 2019 Y compris la réinternalisation des actifs par Fineco pour -6,5 Md€ au T3 2018 Y compris nouveaux mandats dans la JV indienne de +14,6 Md€ au T3 2019 et de +59,4 Md€ au T4 2019. Détail des encours sous gestion et de la collecte nette par zone géographique Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 31.12.19 31.12.18 /31.12.18 T4 2019 T3 2019 T4 2018 2019 2018 France 8901 812 +9,5 % -3,7 +20.8 -5,0 +13,6 -2,9 Italie 177 167 +5,7 % +2,1 -1,2 -1,0 -3,62 +1,63 Europe hors France et Italie 184 161 +14,3 % +4,2 +6,1 +5,5 +9,8 +15,5 Asie 300 200 +49,9 % +74,84 +15,64 -4,0 +83,84 +26,8 Reste du monde 103 85 +21,8 % -0,6 +1,3 -1,9 +4,0 +0,9 TOTAL 1 653 1 425 +16,0 % +76,84 +42,74 -6,5 +107,72,4 +42,03 TOTAL hors France 764 613 +24,6 % +80,44 +21,94 -1,5 +94,12,4 +44,93 1 Dont 446 Md€ d'assureurs CA et SG 2 Y compris la réinternalisation d'un mandat institutionnel italien pour -6,3 Md€ au T1 2019 3y compris la réinternalisation des actifs par Fineco pour -6,5Md€ au T3 2018 4 Y compris nouveaux mandats dans la JV indienne de +14,6 Md€ au T3 2019 et de +59,4 Md€ au T4 2019. Amundi - Résultats 2019 10/14 Annexe méthodologique Compte de résultat 1. Données comptables En 2019 et au T4 2019, l'information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution. En 2018 et T4 2018, l'information correspond aux données après amortissement des contrats de distribution et après coûts d'intégration liés à Pioneer. 2. Données ajustées Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : En 2019 et T4 2019 : retraitement de l'amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, Bawag et UniCredit.

En 2018 et T4 2018 : retraitement des coûts d'intégration liés à Pioneer et de l'amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG et Bawag et UniCredit . NB : sur les données comptables Coûts d'intégration de Pioneer : 2018 : 56 M€ avant impôts et 42 M€ après impôts.

T4 2018 : 27 M€ avant impôts et 21 M€ après impôts. Amortissement des contrats de distribution : 2018 : 71 M€ avant impôts et 50 M€ après impôts

2019 : 71 M€ avant impôts et 50 M€ après impôts

T4 2018 : 18 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

T4 2019 : 18 M€ avant impôts et 13 M€ après impôts II. Amortissement des contrats de distribution avec UniCredit Lors de l'acquisition de Pioneer, des contrats de distribution de 10 ans ont été conclus avec les réseaux d'UniCredit en Italie, Allemagne, Autriche et République Tchèque ; la valorisation brute de ces contrats s'élève à 546 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d'Impôt Différé Passif de 161 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 385 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2017. Dans le compte de résultat du Groupe, l'incidence nette d'impôt de cet amortissement est de 38 M€ en année pleine (soit 55 M€ avant impôts) comptabilisés en « Autres revenus », et qui vient s'ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution avec SG et Bawag de 12 M€ nets d'impôts en année pleine (soit 17 M€ avant impôts). Amundi - Résultats 2019 11/14 Indicateur Alternatif de Performance Résultat net ajusté Afin de présenter un indicateur de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie un Résultat net ajusté qui se réconcilie avec le résultat net part du Groupe comptable de la manière suivante : En M€ 2019 2018 T4 2019 T4 2018 Revenus nets (a) 2 636 2 510 701 602 + Amortissement des contrats de distribution avant 71 71 18 18 impôts Revenus nets ajustés (b) 2 707 2 582 719 620 Charges d'exploitation (c) -1 377 -1 387 -361 -326 + Coûts d'intégration Pioneer avant impôts 0 56 0 27 Charges d'exploitation ajustées (d) -1 377 -1 331 -361 -326 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 1 259 1 123 340 250 Résultat brut d'exploitation ajusté (f) = (b)+(d) 1 331 1 251 357 294 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 52,2 % 55,3 % 51,5 % 58,6 % Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 50,9 % 51,5 % 50,3 % 52,5 % Coût du risque & Autres (g) -11 -11 -4 -13 Sociétés mises en équivalence (h) 46 50 14 12 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g)+(h) 1 295 1 162 349 248 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g)+(h) 1 366 1 289 367 293 Impôts sur les bénéfices (k) -336 -307 -87 -56 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -357 -343 -93 -68 Résultat net part du Groupe (i)+(k) 959 855 262 192 Résultat net part du Groupe ajusté (j)+(l) 1 009 946 274 225 Amundi - Résultats 2019 12/14 Actionnariat 31 décembre 2017 31 décembre 2018 31 décembre 2019 Nombre % Nombre % Nombre % d'actions du capital d'actions du capital d'actions du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 70,0 % 141 057 399 69,9 % 141 057 399 69,8 % Salariés 426 085 0,2 % 602 329 0,3 % 969 190 0,5 % Flottant 59 985 943 29,8 % 59 230 545 29,4 % 58 802 752 29,1 % Autocontrôle 41 135 0,0 % 814 081 0,4 % 1 333 964 0,7 % Nombre d'actions en fin de période 201 510 562 100,0 % 201 704 354 100,0 % 202 163 305 100,0 % Nombre moyen d'actions de la 192 401 181 / 201 591 264 / 201 765 967 / période La part des salariés a augmenté en raison de l'augmentation de capital réservée aux salariés du 14 novembre 2019.

Nombre moyen d'actions au prorata temporis. A propos d'Amundi Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion1 et se classe dans le top 10 mondia24. Le Groupe gère 1 653 milliards225 d'euros et compte six plateformes de gestion principales26. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie- Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans près de 40 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques Amundi. La confiance, ça se mérite. Rendez-vous sur www.amundi.compour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous. Suivez-nous sur Contact presse : Contacts investisseurs : Natacha Andermahr Anthony Mellor Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 37 86 05 Tél. +33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 33 70 54 natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com thomas.lapeyre@amundi.com Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018 Données Amundi au 31/12/2019 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo Amundi - Résultats 2019 13/14 AVERTISSEMENT : Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d'Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10). Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l'ensemble de ces facteurs d'incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne et applicable à cette date. Les procédures d'audit menées par les commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés 2019 sont en cours. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d'autres parties qu'Amundi, ou sont issues de sources externes, n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n'est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l'exactitude, la sincérité, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l'utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence. Amundi - Résultats 2019 14/14 La Sté Amundi SA a publié ce contenu, le 12 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

