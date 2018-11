Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres période du 21 au 23 novembre 2018

Amundi - Communiqué de Presse



Déclaration de transactions sur actions propres

Période du 21 au 23 novembre 2018

Paris, le 26 novembre 2018

Conformément à la règlementation relative aux rachats d'actions, Amundi déclare les opérations suivantes, réalisées dans le cadre d'un contrat avec un Prestataire de Services d'Investissements intervenant de manière indépendante :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2018-11-21 FR0004125920 35000 47,782049 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2018-11-22 FR0004125920 33700 48,527297 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2018-11-23 FR0004125920 32200 49,901798 XPAR





NB : Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d'Amundi : http://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Informations-Reglementees

A propos d'Amundi

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial. Le Groupe gère plus de 1 470 milliards d'euros et compte six plateformes de gestion principales. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation boursière.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.

Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.

Contact Presse:

Natacha Andermahr

Tél : +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Contacts investisseurs :

Anthony Mellor

anthony.mellor@amundi.com

Tél. +33 1 76 32 17 16

Thomas Lapeyre

Tél. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com





Communiqué Amundi du 20 novembre 2018 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion fin 2017 Données Amundi au 30/09/2018 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo Capitalisation boursière au 30/09/2018

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Amundi via Globenewswire