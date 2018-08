Amundi : Des résultats et une activité pour le 1er semestre 2018 en forte progression et en avance sur le plan de marche 0 0 02/08/2018 | 06:59 Envoyer par e-mail :

Des résultats et une activité en forte progression

et en avance sur le plan de marche Faits marquants



du 1er semestre 2018 Un haut niveau de profitabilité grâce à : La poursuite de la dynamique de croissance L'amélioration de l'efficacité opérationnelle

Une intégration réussie de Pioneer Résultats Des résultats en forte progression : Au S1 2018, un résultat net comptable de 454 M€ (+58% vs le S1 2017 publié) et un BNPA en hausse de +44% vs S1 2017 Un résultat net ajusté de 492 M€, en forte croissance de +13,6% vs S1 2017

Des revenus nets de gestion en progression de +4,8% vs le S1 2017 3

en progression de +4,8% vs le S1 2017 Un coefficient d'exploitation en nette amélioration : 50,5%2, soit - 2,4 pts vs le S1 20173 grâce à l'exécution rapide des synergies liées à Pioneer Au T2 2018, résultat net comptable de 234 M€ (+61,1% vs le T1 2017 publié) et un Résultat net ajusté2 de 252 M€, soit +12,2% vs T2 20173 Activité Une collecte nette élevée, tirée principalement par les actifs MLT et le Retail Au S1 2018, une collecte nette de +42,4 Md€ (vs +26,3 Md€ au S1 2017) dont +36,5 Md€ en actifs MLT (vs +11,1 Md€ au S1 2017) Au T2 2018, une collecte nette de +2,6 Md€ (vs -2,9 Md€ au T2 2017) dont +8,4 Md€ en actifs MLT (vs +2,9 Md€ au T2 2017)

Une collecte toujours portée par l'international

Des encours4 de 1 466 Md€ au 30 juin 2018 (+7,5% vs 30 juin 20173 Paris, le 2 août 2018 Le Conseil d'Administration d'Amundi s'est réuni le 1er août 2018 sous la présidence de Xavier Musca et a examiné les comptes du premier semestre 2018. Commentant ces chiffres, Yves Perrier, Directeur Général, a déclaré : « Au 1er semestre 2018, Amundi est en avance sur sa feuille de route stratégique à la fois en activité et en profitabilité. L'intégration de Pioneer est réussie et porte ses fruits. Ces excellents résultats, dans un environnement moins favorable, confirment la solidité et la résilience du business model du Groupe qui repose sur la diversité de ses lignes métiers (clientèles, expertises et géographies). Amundi dispose d'un potentiel de croissance élevé, fondé sur des expertises renforcées et sur un dispositif puissant à l'international ».

I. Des résultats en forte progression Les résultats d'Amundi s'inscrivent en forte croissance tant au 1er semestre que sur le 2ème trimestre, grâce à un effet de ciseaux favorable entre la progression des revenus de gestion et la réduction des charges d'exploitation. Ces bons résultats confirment la capacité du Groupe à se développer tout en maitrisant ses coûts, notamment grâce aux synergies liées à l'intégration de Pioneer. Au 1er semestre 2018 Le résultat comptable du 1er semestre 2018 (y compris coûts d'intégration et amortissement des contrats de distribution) s'élève à 454 M€, en forte hausse de +58% par rapport au S1 2017 publié, bénéficiant à la fois de la contribution de Pioneer (consolidé à partir du 1er juillet 2017), de la dynamique de développement et d'une bonne maitrise des coûts.

Le Bénéfice Net par Action atteint 2,25€, en croissance de +43,6% par rapport au S1 2017, à comparer avec l'objectif de relution de +30% indiqué lors de l'annonce du projet d'acquisition de Pioneer. Données ajustées, Les revenus nets de gestion affichent une solide croissance (1 347 M€, +4,8%), grâce à : Des commissions nettes de gestion à 1 259 M€ (soit +3,5% 8) , en lien avec la croissance des encours sur 12 mois ; les marges affichent une bonne résistance : marge moyenne de 18,9 pb vs 19,3 pb au S1 2017.

Un niveau élevé de commissions de surperformance (88 M€, soit +26,8%8), traduisant les bonnes performances des fonds au cours des 12 derniers mois; La contribution négative des produits financiers nets (-7 M€) est notamment liée aux charges d'intérêt et à l'effet du Mark to Market sur le portefeuille de placement. Pour mémoire, les produits financiers du S1 2017 comprenaient un montant important de plus-values de placement dégagées dans le cadre du financement de l'acquisition de Pioneer. Les charges d'exploitation sont en diminution sensible (677 M€ soit -4,6%8), grâce à l'exécution rapide du plan d'intégration de Pioneer (environ 70% des réductions d'effectifs ont été réalisés à fin juin 2018), et malgré la prise en compte des frais de recherche externe liés à la règlementation MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En conséquence le coefficient d'exploitation s'établit à 50,5% (un des plus bas de l'industrie), en diminution de 2,4 points8 vs le S1 2017, et le Résultat Brut d'Exploitation atteint 664 M€, soit +5,2%8 vs le S1 2017. Compte tenu notamment de la contribution en hausse de 63% des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et d'une charge d'impôt de 188 M€, en diminution notamment grâce à la suppression de la taxe sur les dividendes en France et à la réforme fiscale aux Etats-Unis, le résultat net ajusté part du Groupe ressort au total à 492 M€, en progression de +13,6%8 par rapport au S1 2017. Cette hausse est supérieure à à l'objectif annoncé de +7% par an. Au 2e trimestre 2018 Le résultat comptable du T2 2018 (y compris coûts d'intégration et amortissement des contrats de distribution) s'élève à 234 M€, en forte hausse de +61,1% par rapport au T2 2017 publié. Données ajustées Les revenus nets de gestion progressent de +2,8% à 679 M€, grâce notamment à des commissions nettes de gestion en hausse sensible de +4,1%13. Grâce à la baisse des charges d'exploitation (340 M€ soit -4,0%13), le coefficient d'exploitation s'établit à 50,2%, en diminution de 1,3 point13 vs le T2 2017. Le Résultat Brut d'Exploitation atteint 337 M€, soit +1,0%13 vs le T2 2017. Compte tenu d'une meilleure contribution des sociétés mises en équivalence (Joint-Ventures asiatiques essentiellement), et d'une charge d'impôt en nette diminution à 93 M€, le résultat net ajusté part du Groupe ressort au total à 252 M€, en progression de +12,2%13 par rapport au T2 2017. II. Un haut niveau d'activité au S1 2018

L'activité du semestre est marqué par une collecte nette élevée (+42 Md€, pour un objectif de 50 Md€ en moyenne par an), tirée par les actifs de moyen long terme, par le Retail, et par l'international. Après un premier trimestre extrêmement dynamique, la collecte du deuxième trimestre reste bien orientée (+2,6 Md€ vs -2,9 Md€ au 2e trimestre 2017), la poursuite de la collecte en actifs de moyen long terme compensant les sorties saisonnières en produits de trésorerie. Au 1er semestre 2018 Les encours gérés par Amundi atteignent 1 466 Md€ au 30 juin 2018 grâce à un bon niveau d'activité (collecte nette de +42,4 Md€ au S1 2018), avec un effet de marché légèrement négatif (-2,1 Md€). NB : les variations ci-dessous sont calculées par rapport à un S1 2017 combiné (6 mois Amundi + 6 mois Pioneer). Au S1 2018, le segment Retail affiche une belle dynamique, avec une collecte nette de +34,6 Md€ (contre +22,2 Md€ au S1 2017), réalisée dans tous les canaux de distribution. La bonne performance commerciale des réseaux France (+3,2 Md€) se poursuit, portée par les Unités de Compte dans les souscriptions en Assurance Vie (confirmant la reprise observée depuis mi-2016). Dans les réseaux internationaux , les flux demeurent soutenus à +5,0 Md€, illustrant le succès du partenariat avec UniCredit ( en Italie notamment avec une collecte nette de +4,4 Md€, essentiellement en produits MLT, et portée par la gestion sous mandat et les Unités de Compte) . La collecte des distributeurs tiers est de +3,0 Md€, tirée par la France et l'Asie. Dans les Joint-Ventures asiatiques, les flux ont à nouveau été élevés (+23,5 Md€), principalement en Chine.

Le segment des Institutionnels enregistre un bon niveau d'activité de +7,8 Md€ au S1 2018 (contre +4,1 Md€ au S1 2017), avec une activité commerciale dynamique pour les clients souverains et autres institutionnels. L'activité du segment Corporates et Epargne Entreprises (-10,7 Md€) est marquée par l'effet saisonnier des produits de trésorerie (-13,7 Md€), qui est compensé par un bon niveau de collecte en actifs MLT (+3,0 Md€, notamment en Epargne Entreprises). Par classe d'actifs, la collecte nette est composée principalement d'actifs MLT (+36,5 Md€ soit 86% du total), notamment en Diversifiés et en Actions. A noter parmi les succès commerciaux de ce 1er semestre : Poursuite de gains de parts de marché en ETF : la collecte en ETF demeure soutenue au S1 2018 à +2,9 Md€ (Amundi est le 3 e meilleur collecteur Européen ), portant les encours à 40,5 Md€ 14 au 30 juin 2018 en Europe (5 e rang 15 ). Au total, les encours de la gestion ETF, passive et Smart beta s'élèvent à 97 Md€ 14 au 30 juin 2018, soit +21% sur 12 mois.

Un développement continu des actifs réels : l'Immobilier enregistre une collecte nette de +1,3 Md€14 au S1 2018, portant les encours à 29 Md€14 au 30 juin 2018. A noter une montée en puissance de la dette privée avec +1,1 Md€14 de collecte nette au S1 2018, portant les encours à 6,8 Md€14 au 30 juin 2018. D'un point de vue géographique, la collecte nette est toujours tirée par l'international avec une contribution importante de l'Asie (+30,1 Md€) portée par les JVs, le Japon, Hong Kong et Taiwan, et de l'Italie (+6,7 Md€, en progression par rapport au S1 2017) où le partenariat avec UniCredit porte ses fruits. La France affiche un bon niveau d'activité en actifs MLT (Retail et Epargne Entreprise), compensé par des sorties en produits de trésorerie.

Sur un an, les encours sous gestion à l'international augmentent ainsi de +14,6%, représentant 43% du total d'Amundi, et 58% des encours hors mandats des assureurs Crédit Agricole et Société Générale. Au 2e trimestre 2018 Au T2 2018, la collecte nette atteint +2,6 Md€, un niveau supérieur à celui du T2 2017 (-2,9 Md€). Par segment de clientèle, les évolutions sont contrastées : En Retail, une collecte nette toujours soutenue (+12,9 Md€), grâce à la dynamique des réseaux partenaires (+2,7 Md€) et à l'ensemble des JVs asiatiques (+11,4 Md€). Les réseaux en France (collecte nette entièrement en actifs MLT de +0,6 Md€ contre -0,2 Md€ au T2 2017) et en Italie (+1,7 Md€) bénéficient notamment de l'attractivité de la gestion sous mandat et des unités de compte. Les distributeurs tiers sont en légère décollecte de -1,2 Md€ dans un environnement de marché moins favorable entraînant une remontée de l'aversion au risque en Europe.

Une décollecte nette du segment des Institutionnels (-10,3 Md€), liée aux sorties saisonnières en produits de trésorerie utilisés par la clientèle Corporates (en particulier pour le paiement des dividendes), après une collecte nette très importante au 1er trimestre 2018. L'activité au T2 des autres segments de clientèle est de bon niveau, tirée notamment par l'Epargne Entreprise et la clientèle Institutionnels et souverains.

III. Autres informations Une structure financière solide Au 30 juin 2018, les capitaux propres tangibles d'Amundi s'élèvent à 1,9 Md€, un montant stable par rapport au 31 décembre 2017, la génération de capital du résultat net semestriel (+454 M€) étant compensée par la distribution du dividende de l'exercice 2017 (-504 M€).

L'agence notation Fitch a confirmé en juin 2018 la notation A+ d'Amundi, la meilleure du secteur. Résultats de l'augmentation de capital réservée aux salariés La période de souscription de l'augmentation de capital réservée aux salariés (annoncée en février dernier) s'est achevée le 9 juillet. Cette opération, qui renforce le sentiment d'appartenance des collaborateurs après l'acquisition de Pioneer, a été réalisée dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l'Assemblée générale de mai 2017. Près de 1 000 collaborateurs issus de 14 pays ont participé à cette augmentation de capital en souscrivant à 193 792 actions nouvelles (soit 0,1% du capital) pour un montant global de 10 M€. L'incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action est non significative.

A l'issue de cette opération, les salariés détiennent 0,3% du capital contre 0,2% précédemment. Un avis relatif à l'admission des actions nouvelles (code ISIN : FR0004125920) sera publié par Euronext Paris le 02 août 2018. Ces actions nouvelles seront admises à la cotation le 6 août au matin. Cette émission porte à 201 704 354 le nombre d'actions composant le capital d'Amundi au 2 août 2018. Calendrier de communication financière 26 octobre 2018 : publication des résultats des neuf premiers mois 2018

13 février 2019 : publication des résultats de l'exercice 2018 *** L'information financière d'Amundi pour le 1er semestre 2018 est constituée du présent communiqué

et de la présentation attachée, disponible sur le site http://legroupe.amundi.com ***

Compte de résultat combiné1 En M€ S1 2018 S1 2017 Variation T2 2018 T2 2017 Variation Revenus nets ajustés 2 1 340 1 340 = 677 688 -1,5% dont Commissions nettes de gestion 1 259 1 216 +3,5% 643 618 +4,1% dont Commissions de surperformance 88 69 +26,8% 36 43 -16,0% dont Produits financiers et autres produits nets 2 -6 55 NS -2 28 NS Charges générales d'exploitation ajustées 3 -677 -709 -4,6% -340 -354 -4,0% Résultat brut d'exploitation ajusté 2 3 664 631 +5,2% 337 334 +1,0% Coefficient d'exploitation ajusté 2-3 50,5% 52,9% -2,4pts 50,2% 51,5% -1,3 pt Coût du risque & Autres -10 -6 NS -6 -2 NS Sociétés mises en équivalence 25 16 +62,5% 14 8 +70,3% Résultat avant impôt ajusté 2-3 679 640 +6,1% 345 339 +1,6% Impôts sur les sociétés 2-3 -188 -208 -9,6% -93 -115 -19,3% Résultat net part du Groupe ajusté 2-3 492 433 +13,6% 252 224 +12,2% Amortissement contrats distribution net d'impôts -25 -6 NS -12 -3 NS Coûts d'intégration Pioneer net d'impôts -12 -21 NS -6 -17 NS Résultat net part du Groupe 454 406 +11,8% 234 204 +14,3% 1- Données comparables aux S1 2018 et S1 2017 (6 mois Amundi + 6 mois Pioneer ) et T2 2018 et T2 2017 (3 mois Amundi + 3 mois Pioneer) 2- Hors amortissement des contrats de distribution de UniCredit, SG et Bawag . 3- Hors coûts d'intégration de Pioneer. Evolution des encours sous gestion de fin décembre 2016 à fin juin 2018 (Md€) Encours sous gestion Collecte

nette Effet

marché Effet périmètre Amundi Au 31/12/2016 1 083 Flux T1 2017 +32,5 +12,5 / Au 31/03/2017 1 128 Flux T2 2017 -3,7 -3,1 / Au 30/06/2017 1 121 Intégration de Pioneer / / / +242,9 Amundi

+ Pioneer Flux T3 2017 +31,2 +5,3 / Au 30/09/2017 1 400 Flux T4 2017 +13,1 +12,7 / Au 31/12/2017 1 426 Flux T1 2018 +39,8 -13,5 / Au 31/03/2018 1 452 Flux T2 2018 +2,6 +11,4 / Au 30/06/2018 1 466 Encours sous gestion et collecte nette combinés par segments de clientèle Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.2018 30.06.2017 /30.06.2017 T2 2018 T1 2018 T2 2017 S1 2018 S1 2017 Réseaux France1 110 103 +6,5% +0,6 +2,6 -0,2 +3,2 +1,1 Réseaux internationaux 122 113 +8,0% +2,1 +2,9 +4,1 +5,0 +5,2 JVs 140 105 +33,1% +11,4 +12,1 -0,8 +23,5 +7,3 Distributeurs tiers 182 169 +7,4% -1,2 +4,1 +5,7 +3,0 +8,5 Retail 554 490 +12,9% +12,9 +21,7 +8,8 +34,6 +22,2 Institutionnels2 & souverains 375 344 +8,8% +6,1 +14,4 -2,9 +20,5 +4,8 Corporates 58 60 -2,0% -15,5 +2,2 -12,6 -13,2 -5,1 Epargne Entreprises 59 55 +6,3% +2,6 -0,1 +2,2 +2,5 +1,7 Assureurs CA & SG 421 414 +1,6% -3,6 +1,5 +1,6 -2,0 +2,7 Institutionnels 913 874 +4,5% -10,3 +18,1 -11,7 +7,8 +4,1 TOTAL 1 466 1 364 +7,5% +2,6 +39,8 -2,9 +42,4 +26,3 1 Réseaux France : collecte nette sur actifs moyen-long terme de +2,2 Md€ au S1 2018 (+0,6 Md€ au T2 2018)

2 Y compris fonds de fonds Encours sous gestion et collecte nette combinés par classes d'actifs Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.2018 30.06.2017 /30.06.2017 T2 2018 T1 2018 T2 2017 S1 2018 S1 2017 Actions 244 213 +14,1% +2,4 +8,9 +2,8 +11,3 +4,1 Diversifiés 267 242 +10,2% +9,3 +5,8 +2,9 +15,1 +8,3 Obligations 657 638 +3,0% -3,6 +13,3 -3,7 +9,7 -3,0 Réels, alternatifs et structurés 71 67 +5,7% +0,4 +0,1 +0,8 +0,5 +1,7 Actifs MLT 1 238 1 160 +6,7% +8,4 +28,1 +2,9 +36,5 +11,1 Trésorerie 228 204 +12,2% -5,7 +11,7 -5,7 +5,9 +15,2 TOTAL 1 466 1 364 +7,5% +2,6 +39,8 -2,9 +42,4 +26,3 Encours sous gestion et collecte nette combinés par zone géographique Encours Encours % var. Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte (Md€) 30.06.2018 30.06.2017 /30.06.2017 T2 2018 T1 2018 T2 2017 S1 2018 S1 2017 France 843* 820 +2,8% -13,7 +14,3 -11,4 +0,6 +8,4 Italie 178 167 +7,0% +2,5 +4,1 +3,6 +6,7 +4,3 Europe hors France et Italie 151 137 +10,1% -0,6 +2,5 +4,2 +1,9 +3,4 Asie 206 159 +30,2% +15,3 +14,8 -0,3 +30,1 +8,1 Reste du monde** 88 82 +7,6% -0,8 +4,0 +1,0 +3,2 +2,1 TOTAL 1 466 1 364 +7,5% +2,6 +39,8 -2,9 +42,4 +26,3 TOTAL Hors FRANCE 624 544 +14,6% +16,4 +25,4 +8,5 +41,8 +17,9 * Dont 406 Md€ d'assureurs CA et SG

** Principalement Etats-Unis Annexe méthodologique Compte de résultat S1 2018 Données comptables Au S1 2018, l'information correspond à 6 mois d'activité d'Amundi et à 6 mois d'activité de Pioneer. Ce S1 2018 est comparé à un S1 2017 publié qui n'incluait que 6 mois d'Amundi. Données ajustées Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : Au S1 2018 : retraitement des coûts d'intégration liés à Pioneer et de l'amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG, BAWAG et UniCredit. Au S1 2017 : retraitement des coûts d'intégration liés à Pioneer et de amortissement des contrats de distribution (comptabilisé en déduction des revenus nets) avec SG et BAWAG uniquement (le contrat avec UniCredit n'ayant démarré qu'au T3 2017).

Données combinées Les données combinées sont différentes des données pro forma (telles que présentées dans le Document de Référence 2017) qui intégraient des retraitements liés aux hypothèses de financement de l'acquisition de Pioneer : frais financiers supplémentaires, moindres produits financiers. Coûts d'intégration de Pioneer Investments : S1 2018 : 18 M€ avant impôts et 12 M€ après impôts

S1 2017 : 32 M€ avant impôts et 21 M€ après impôts Amortissement des contrats de distribution : S1 2018 : 36 M€ avant impôts et 25 M€ après impôts

S1 2017 : 8 M€ avant impôts et 6 M€ après impôts



Rappel de l'amortissement des contrats de distribution avec UniCredit Lors de l'acquisition de Pioneer, des contrats de distribution de 10 ans ont été conclus avec les réseaux d'UniCredit en Italie, Allemagne, Autriche et République Tchèque; la valorisation brute (à la date d'acquisition) de ces contrats s'élève à 546 M€ (comptabilisés au bilan en Actifs Incorporels). Parallèlement, un montant d'Impôt Différé Passif de 161 M€ a été reconnu. Le montant net est donc de 385 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2017. Dans le compte de résultat du Groupe, l'incidence nette d'impôt de cet amortissement est de 38 M€ en année pleine (soit 55 M€ avant impôts), comptabilisés en « Autres revenus », et qui viendra s'ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution avec SG et Bawag de 11 M€ nets d'impôts en année pleine (soit 17 M€ avant impôts). Indicateurs Alternatifs de Performance Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont définies ainsi : elles excluent les coûts liés à l'intégration de Pioneer, ainsi que les amortissements des contrats de distribution avec SG, Bawag et UniCredit depuis le 1er juillet 2017 (voir supra). Par ailleurs, pour apprécier la performance du nouveau groupe à périmètre comparable, Amundi publie également des données combinées pour le S1 2017, qui incluent 6 mois de Pioneer et 6 mois d'Amundi. Ces données ajustées et combinées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante : = données comptables = données ajustées S1 2017 combiné 6 mois Amundi + 6 mois Pioneer T2 2017 combiné 3 mois Amundi + 3 mois Pioneer S1 2018 S1 2017 S1 2017 T2 2018 T2 2017 T2 2017 M€ Réalisé Combiné Publié Réalisé Combiné Publié Revenus nets (a) 1 304 1 331 910 660 684 478 + Amortissement des contrats de distribution avant impôts 36 8 8 18 4 4 Revenus nets ajustés (b) 1 340 1 340 918 677 688 482 Charges d'exploitation (c) -694 -741 -486 -349 -381 -258 + Coûts d'intégration Pioneer avant impôts 18 32 32 8 26 26 Charges d'exploitation ajustées (d) -677 -709 -454 -340 -354 -232 Résultat brut d'exploitation (e) = (a)+(c) 610 591 424 311 303 220 Résultat brut d'exploitation ajusté (f)=(b)+(d) 664 631 464 337 334 250 Coefficient d'exploitation (c)/(a) 53,2% 55,6% 53,4% 52,9% 55,7% 54,0% Coefficient d'exploitation ajusté (d)/(b) 50,5% 52,9% 49,4% 50,2% 51,5% 48,1% Coût du risque & Autres (g) -10 -6 -4,4 -6 -2 -2 Sociétés mises en équivalence (h) 25 16 16 14 8 8 Résultat avant impôt (i) = (e)+(g) +(h) 626 600 435 319 309 226 Résultat avant impôt ajusté (j) = (f)+(g) +(h) 679 640 475 345 339 256 Impôts sur les bénéfices (k) -172 -194 148 -85 -105 -81 Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -188 -208 162 -93 -115 -92 Résultat net part du Groupe (i)+(k) 454 406 288 234 204 145 Résultat net part du Groupe ajusté (j)+(l) 492 433 314 252 224 162

A propos d'Amundi Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial. Le Groupe gère plus de 1 460 milliards d'euros et compte six plateformes de gestion principales. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation boursière. Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d'outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de plus de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques. Amundi. La confiance, ça se mérite. Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.

AVERTISSEMENT : Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d'Amundi. Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 (article 2, § 10). Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l'ensemble de ces facteurs d'incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS. Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires résumés sont en cours. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d'autres parties qu'Amundi, ou sont issues de sources externes, n'ont pas fait l'objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n'est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l'exactitude, la sincérité, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l'utilisation de de document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Tous les résultats nets mentionnés dans ce communiqué sont en part du Groupe. Données ajustées au S1 2018 : avant amortissement des contrats de distribution (25 M€ après impôts) et avant coûts d'intégration de Pioneer (12 M€ après impôts). Au T2 2018 : avant amortissement des contrats de distribution (12 M€ après impôts) et avant coûts d'intégration de Pioneer (6 M€ après impôts). Voir méthodologie page 8 du présent communiqué. Variation à données comparables (6 mois Amundi + 6 mois Pioneer, ou 3 mois Amundi + 3 mois Pioneer) et ajustées Encours et collecte incluant les actifs conseillés et commercialisés, et comprenant 100% des encours gérés et de la collecte des JV asiatiques ; pour Wafa au Maroc, les encours sont repris pour leur quote-part. Communiqué Amundi du 12/12/2016 Périmètre comparable en 2017 et 2018 : 6 mois Amundi + 6 mois Pioneer, et 3 mois Amundi + 3 mois Pioneer Données ajustées au S1 2018 : avant amortissement des contrats de distribution (25 M€ après impôts) et avant coûts d'intégration de Pioneer (12 M€ après impôts). Au T2 2018 : avant amortissement des contrats de distribution (12 M€ après impôts) et avant coûts d'intégration de Pioneer (6 M€ après impôts). Voir méthodologie page 8 du présent communiqué. Variation avec des données 2017 comparables et ajustées Hors commissions de surperformance Il est rappelé que les commissions de performances sont comptabilisées à la date anniversaire des fonds, en prenant en compte la performance des 12 mois précédents. Objectif calculé à partir d'un RN 2017 ajusté et combiné excluant le niveau non récurrent des produits financiers. Communiqué du 09/02/2018 Données ajustées au S1 2018 : avant amortissement des contrats de distribution (25 M€ après impôts) et avant coûts d'intégration de Pioneer (12 M€ après impôts). Au T2 2018 : avant amortissement des contrats de distribution (12 M€ après impôts) et avant coûts d'intégration de Pioneer (6 M€ après impôts). Voir méthodologie page 8 du présent communiqué. Variation avec des données 2017 comparables et ajustées Données hors JV Source DB ETF Monthly Review & Outlook, end June 2018 Voir aussi la section 4.3 du Document de Référence 2017 enregistré auprès de l'AMF le 10/04/2018 sous le numéro R. 18-011 Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017. 17 Données Amundi au 30/06/2018 Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo Capitalisation boursière au 30/06/2018 CP en PDF





