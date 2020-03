Amundi Immobilier : a réalisé 4,3 MdsE de transactions en 2019

05/03/2020 | 17:53

Amundi Immobilier annonce avoir réalisé 4,3 milliards d'euros de transactions pour le compte des fonds et mandats qu'elle gère en 2019



Cela porte ainsi à 22 milliards d'euros le montant des transactions cumulées sur les cinq dernières années.



Parallèlement, Amundi a levé plus d'1 milliard sur le marché de la dette privée immobilière senior en zone Euro, activité lancée en 2018.



Amundi Immobilier a réalisé 24 acquisitions en 2019 pour un montant de 3,8 milliards d'euros, principalement des bureaux (68%), des actifs mixtes (27%) et logistiques (4%).



A fin décembre 2019, le portefeuille d'actifs immobiliers géré par Amundi Immobilier regroupe 750 immeubles répartis dans 10 pays, majoritairement en France (87%), Italie (5%), Allemagne (4%), Espagne (1%) et aux Pays-Bas (1%).



