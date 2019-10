Amundi : Immobilier et le Groupe Panhard s'engagent dans un partenariat stratégique dédié à la logistique Core

Amundi Immobilier et le Groupe Panhard nouent un partenariat stratégique sur le segment de la logistique Core et créent AREELI, un véhicule d'investissement dédié à ce segment. Le Groupe Panhard proposera à AREELI l'ensemble de ses futurs développements logistiques. AREELI, conseillé par les équipes Investissement du Groupe Panhard, aura également la faculté d'acquérir des actifs Core auprès de nombreux acteurs (foncières, fonds, promoteurs, etc…).

Ce partenariat a été lancé avec un premier portefeuille de 3 actifs, le portefeuille STAR. Ce portefeuille est constitué de 3 VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) pour un total de 120 000 m², à savoir :

A Louvres (95) - Zac de la Butte aux Bergers : plateforme logistique de 28 162 m², vendue en VEFA et louée à Logistic NC dans le cadre d'un bail 6/9 ans

Au Coudray-Montceaux (91) - Parc logistique des Haies Blanches : plateforme logistique de 53 312 m², vendue en VEFA et louée à LIDL avec un bail de 9/10 ans

A Brie-Comte-Robert (77) - ZAC du Haut des Prés : plateforme logistique de 36 434 m² avec une extension de 11 495 m², vendue en VEFA et louée à Leader Price avec un bail de 9 ans

Jean-Marc Coly, Directeur Général d'Amundi Immobilier a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir conclu ce nouveau partenariat avec le Groupe Panhard, trois ans après la mise en place de notre première collaboration sur le segment des parcs d'activités qui nous a permis d'acquérir 70 immeubles, développant 315 000 m² et regroupant plus de 400 locataires. Ce nouveau partenariat avec un spécialiste sur le segment logistique Core s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification. Notre ambition, avec le Groupe Panhard, est de consolider notre plateforme d'investissement et de gestion significative dédiée à la logistique Core afin de devenir l'un des acteurs de référence sur ce segment ».

Christophe Bouthors, Président du Directoire du Groupe Panhard a pour son part déclaré : « Nous sommes très heureux que les équipes d'Amundi Immobilier nous aient renouvelé leur confiance à travers ce nouveau partenariat dédié à la logistique Core. Il nous offre un double avantage stratégique : il nous permet non seulement d'augmenter notre réactivité et de fluidifier nos process d'arbitrage, mais également de renforcer notre ancrage à long terme avec l'ensemble des acteurs locaux (élus, utilisateurs, aménageurs). Nous avons déjà de nombreuses opportunités à l'étude tant en interne que sur le marché, qui nous rendent optimistes pour le développement de cette plateforme d'investissement. C'est aussi une étape importante dans le développement de nos activités d'Investissement et d'Asset management. Nous travaillons d'ores et déjà à élargir notre offre sur des stratégies Core+ à value-added sur les segments bureau, activités et logistique. »

Dans le cadre de cette transaction, Amundi Immobilier a été conseillé par De Pardieu Brocas Maffei, Etyo et l'étude Cheuvreux. Le Groupe Panhard a été conseillé par Fairway, Clearwater, BNP Paribas Real Estate et l'étude Panhard & associés.